На Донбассе боевики противотанковой ракетой ударили по жилым домам

Украина

В День Конституции, 28 июня, когда в небе над Донецком видели государственный флаг Украины, вооруженные формирования российских оккупантов 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Ведя обстрелы, оккупанты подвергли опасности гражданское население — в районе Северного (вблизи Торецка Донецкой области) ракета, выпущенная боевиками из ПТУРа, попала во двор жилого дома. Осколки повредили и соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

В течение суток незаконные вооруженные формирования вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под огонь попали опорные пункты ВСУ в районе Луганского, Мироновского, Новозвановки, Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

«Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки, 28 июня наши защитники уничтожили двух и ранили одного захватчика», — говорится в сообщении штаба ООС.

С начала текущих суток оккупанты уже два раза нарушили режим прекращения огня. Они обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный.

Напомним, неделю назад боевики «ДНР» обстреляли поселок Бердянское на Донбассе, ракета взорвалась возле амбулатории. Перед этим в результате обстрелов мирных кварталов Авдеевки была ранена местная жительница.

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