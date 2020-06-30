На трассе Киев – Одесса произошла смертельная авария с переворотом (фото)

Происшествия

На трассе Киев — Одесса в Ставищенском районе произошло смертельное ДТП с переворотом — один человек погиб, четверо, среди которых двое детей, пострадали. Ранее в аварии в Запорожской области погибла пассажирка авто, водитель которого врезался в дерево.

Как сообщают в Патрульной полиции Киевской области, авария произошла на 142-м километре трассы около села Снижки.

Сообщение об аварии правоохранители получили около девяти часов вечера понедельника, 29 июня. «Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели в кювете изуродованное авто марки Citroen C4 и автомобиль Renault с поврежденными дверцами, который находился на проезжей части», — сообщают в областной патрульной.

Водитель и трое пассажиров Citroen (в том числе и двое детей 12-ти и 15-ти лет) получили травмы и были госпитализированы. Еще одна пассажирка этого же авто от полученных травм погибла на месте происшествия. Причины смертельного дорожно-транспортного происшествия будут выяснять следователи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне погиб водитель, мчавшийся на машине по ночному городу на огромной скорости. Видимо, мужчина не справился с управлением и не смог вписаться в поворот.

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