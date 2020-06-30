- 11:03 Чемпиона Европы по футболу пырнули ножом и ограбили
- 10:59 Взрыв на Позняках: люди не могут попасть в подаренные Зеленским квартиры
- 10:55 Стало известно, кого из украинцев не коснутся ограничения на поездки в ЕС во время пандемии
- 10:33 На трассе Киев – Одесса произошла смертельная авария с переворотом
- 10:27 Вакцину против коронавируса испытают на китайских военных
- 10:15 На Донбассе боевики обстреляли дом, где проходили похороны
- 10:00 Президенту України Володимирові Зеленському
- 09:52 В Минздраве заявили о резком росте числа госпитализированных с коронавирусом и пневмонией
- 09:45 В пострадавшей от наводнения Черновицкой области зафиксировали землетрясение
- 09:29 В Польше задержали украинца, разыскиваемого в 190 странах за убийства
- 09:23 В Китае обнаружили новый штамм гриппа, который может вызвать еще одну пандемию
- 09:13 После длинных выходных в Украине зафиксировали более 700 новых случаев COVID-19
На трассе Киев – Одесса произошла смертельная авария с переворотом (фото)
На трассе Киев — Одесса в Ставищенском районе произошло смертельное ДТП с переворотом — один человек погиб, четверо, среди которых двое детей, пострадали. Ранее в аварии в Запорожской области погибла пассажирка авто, водитель которого врезался в дерево.
Как сообщают в Патрульной полиции Киевской области, авария произошла на 142-м километре трассы около села Снижки.
Сообщение об аварии правоохранители получили около девяти часов вечера понедельника, 29 июня. «Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели в кювете изуродованное авто марки Citroen C4 и автомобиль Renault с поврежденными дверцами, который находился на проезжей части», — сообщают в областной патрульной.
Водитель и трое пассажиров Citroen (в том числе и двое детей 12-ти и 15-ти лет) получили травмы и были госпитализированы. Еще одна пассажирка этого же авто от полученных травм погибла на месте происшествия. Причины смертельного дорожно-транспортного происшествия будут выяснять следователи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне погиб водитель, мчавшийся на машине по ночному городу на огромной скорости. Видимо, мужчина не справился с управлением и не смог вписаться в поворот.485
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…