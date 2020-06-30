26.56 / 26.77 29.62 / 30.05
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На трассе Киев – Одесса произошла смертельная авария с переворотом (фото)

10:33 30 июня 2020
ДТП под Киевом

На трассе Киев — Одесса в Ставищенском районе произошло смертельное ДТП с переворотом — один человек погиб, четверо, среди которых двое детей, пострадали. Ранее в аварии в Запорожской области погибла пассажирка авто, водитель которого врезался в дерево.

Как сообщают в Патрульной полиции Киевской области, авария произошла на 142-м километре трассы около села Снижки.

Сообщение об аварии правоохранители получили около девяти часов вечера понедельника, 29 июня. «Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели в кювете изуродованное авто марки Citroen C4 и автомобиль Renault с поврежденными дверцами, который находился на проезжей части», — сообщают в областной патрульной.

Водитель и трое пассажиров Citroen (в том числе и двое детей 12-ти и 15-ти лет) получили травмы и были госпитализированы. Еще одна пассажирка этого же авто от полученных травм погибла на месте происшествия. Причины смертельного дорожно-транспортного происшествия будут выяснять следователи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне погиб водитель, мчавшийся на машине по ночному городу на огромной скорости. Видимо, мужчина не справился с управлением и не смог вписаться в поворот.

485

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Автомобили

Что делать, если вам прислали штраф за нарушение ПДД, которое вы не совершали

позняки взрыв

Взрыв на Позняках: люди не могут попасть в подаренные Зеленским квартиры

ДТП под Киевом

На трассе Киев – Одесса произошла смертельная авария с переворотом (фото)

Андре Уиздом

Чемпиона Европы по футболу пырнули ножом и ограбили (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер