Происшествия

Смертельное ДТП в Запорожской области: автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево

Помимо жуткой аварии в Херсоне прошедший воскресный день был омрачен еще одним ДТП: на автодороге Запорожье-Мариуполь водитель съехал в кювет и врезался в дерево.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, 28 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Запорожье-Мариуполь.

«Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что автомобиль Hyundai съехал в кювет и совершил столкновение с деревом», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате происшествия 51-летнюю пассажирку зажало конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали женщину и передали работникам скорой медицинской помощи.

Также в ДТП пострадали 31-летний мужчина, 2-летний мальчик и 4-летняя девочка, которых госпитализировали в центральную районную больницу. В результате происшествия погибла 30-летняя пассажирка автомобиля. Водитель от медицинской помощи отказался.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Запорожье в ночь на 18 июня случилась страшная авария: на трассе столкнулись Geely и Daewoo Lanos. Последний вследствие удара загорелся и взорвался.

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