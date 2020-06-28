- 28.06 23:54 Смертельное ДТП в Запорожской области: автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево
- 28.06 23:22 Выборы президента Польши: названы прошедшие во второй тур кандидаты
- 28.06 23:20 Трамп назвал своих сторонников-расистов великими людьми
- 28.06 22:33 "Россия, спасибо": заслуженному артисту Украины Потапу припомнили скандальное видео
- 28.06 22:11 "Норникель" Потанина и Дерипаски устроил в России вторую экологическую катастрофу за месяц
- 28.06 21:53 Строгий контроль: в Крыму учителей заставили собирать данные о поддержке родителями поправок Путина в Конституцию РФ
- 28.06 21:25 Ребенок едет на Mercedes со скоростью 100 километров в час: в сети обсуждают возмутительное видео
- 28.06 21:25 «Динамо» на 92-й минуте проиграло в Чернигове «Десне»: видеообзор матча УПЛ
- 28.06 20:59 Супрун рассказала, спасают ли от жары головные уборы и солнцезащитные очки
- 28.06 20:35 Генерал оценил угрозу захвата войсками Путина Херсона
- 28.06 20:02 Разъяренные фанаты титулованного клуба напали на своих футболистов
- 28.06 19:46 День апостолов Петра и Павла: традиции праздника у католиков
Смертельное ДТП в Запорожской области: автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево
Помимо жуткой аварии в Херсоне прошедший воскресный день был омрачен еще одним ДТП: на автодороге Запорожье-Мариуполь водитель съехал в кювет и врезался в дерево.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По информации спасателей, 28 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Запорожье-Мариуполь.
«Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что автомобиль Hyundai съехал в кювет и совершил столкновение с деревом», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате происшествия 51-летнюю пассажирку зажало конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали женщину и передали работникам скорой медицинской помощи.
Также в ДТП пострадали 31-летний мужчина, 2-летний мальчик и 4-летняя девочка, которых госпитализировали в центральную районную больницу. В результате происшествия погибла 30-летняя пассажирка автомобиля. Водитель от медицинской помощи отказался.
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Запорожье в ночь на 18 июня случилась страшная авария: на трассе столкнулись Geely и Daewoo Lanos. Последний вследствие удара загорелся и взорвался.9
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.