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Джамала поделилась фото с первой прогулки с новорожденным сыном
Певица Джамала, которая недавно стала мамой во второй раз и уже выписалась с новорожденным сыном из роддома, поделилась фото с первой прогулки с малышом. Снимок с люлькой она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Вот это неделька! Релиз песни, релиз фильма и мой любимый релиз в этой модной люльке! Всех благодарю за комментарии, внимание, участие!!!», — написала Джамала под фото и похвасталась, что ее армия подписчиков выросла до 900 тысяч.
Напомним, Джамала снялась вместе с мировыми знаменитостями Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс в фильме Netflix «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).13
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…