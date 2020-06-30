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Гламур

Джамала поделилась фото с первой прогулки с новорожденным сыном

10:49 30 июня 2020
Джамала

Певица Джамала, которая недавно стала мамой во второй раз и уже выписалась с новорожденным сыном из роддома, поделилась фото с первой прогулки с малышом. Снимок с люлькой она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Вот это неделька! Релиз песни, релиз фильма и мой любимый релиз в этой модной люльке! Всех благодарю за комментарии, внимание, участие!!!», — написала Джамала под фото и похвасталась, что ее армия подписчиков выросла до 900 тысяч.

Напомним, Джамала снялась вместе с мировыми знаменитостями Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс в фильме Netflix «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).

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