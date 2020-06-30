Украина

Отобрали «лучшие» вагоны: оккупанты опозорились с запуском грузовых поездов по Крымскому мосту (фото)

В Крыму оккупанты решили провести пафосную церемонию запуска грузового поезда по Керченскому мосту. Пафос был подпорчен плачевным состоянием состава.

Как метко высказались наблюдатели в соцсетях, похоже, что выбирали вагоны, которых не жалко.

В медиа оккупантов поезд продемонстрировали со стороны локомотива, а вагоны показали, уже когда состав набрал скорость.

Напомним, в декабре 2019 года, когда проходили испытания локомотивов на мосту, стало понятно, что переправу планируют использовать для военных перевозок.

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