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Отобрали «лучшие» вагоны: оккупанты опозорились с запуском грузовых поездов по Крымскому мосту (фото)
В Крыму оккупанты решили провести пафосную церемонию запуска грузового поезда по Керченскому мосту. Пафос был подпорчен плачевным состоянием состава.
Как метко высказались наблюдатели в соцсетях, похоже, что выбирали вагоны, которых не жалко.
В медиа оккупантов поезд продемонстрировали со стороны локомотива, а вагоны показали, уже когда состав набрал скорость.
Напомним, в декабре 2019 года, когда проходили испытания локомотивов на мосту, стало понятно, что переправу планируют использовать для военных перевозок.32
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Уволенная после секс-скандала Клитина объявила войну «политическим проститутам»: видео взбудоражило сеть
Отобрали «лучшие» вагоны: оккупанты опозорились с запуском грузовых поездов по Крымскому мосту (фото)
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.