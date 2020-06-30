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Украина

В штабе ООС сообщили о серьезных потерях боевиков на Донбассе

13:38 30 июня 2020
Груз «200»

За минувшую неделю бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали 10 боевиков, еще 9 были ранены или травмированы. Ранее сообщалось о ликвидации ВСУ российской станции наземной разведки.

«В случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведении штурмовых действий или осуществлении обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие ОС всегда дают и будут давать адекватный ответ», — сообщают в командовании операцией Объединенных сил.

Отмечается, что озвученные потери противника — данные подтвержденные.

Тем временем на Донбассе были ранены двое бойцов ВСУ — боевики обстреливали позиции подразделений ОС в районе Новозвановки на Луганском направлении. Огонь велся из миномета 120-го калибра, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Бойцы получили осколочные ранения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 июня 2020 года на Донбассе бойцы ВСУ вывели из строя, как минимум, 16 боевиков, восемь из которых были ликвидированы.

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