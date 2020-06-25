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ВСУ уничтожили российскую станцию наземной разведки на Донбассе: в сеть попало видео меткого удара

9:20 25 июня 2020
ВСУ уничтожили российскую станцию наземной разведки на Донбассе: в сеть попало видео меткого удара

На Донбассе, где недавно бойцы 54-й ОМБр ликвидировали минометную позицию и жилое помещение боевиков, их коллеги из 24 ОМБр метким ударом уничтожили переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 «Кредо-М1» противника.

«В зоне ответственности 24 ОМБр имени короля Даниила противник длительное время использовал новую ПСНР российского производства. Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций», — сообщают в бригаде.

Отмечается, что СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала эту станцию на временно оккупированных территориях Донбасса. Украинские военные, обнаружившие место расположения корректировщика, уничтожили станцию метким выстрелом из ПТУР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео удара по позиции снайпера противника, который обосновался в заброшенном доме.

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ВСУ уничтожили российскую станцию наземной разведки на Донбассе: в сеть попало видео меткого удара

ВСУ уничтожили российскую станцию наземной разведки на Донбассе: в сеть попало видео меткого удара

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