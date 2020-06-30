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"Смерч идет": в сеть выложили яркое видео из Одесской области
В Одесской области, как ранее и в Прикарпатье, местные жители сняли на видео мощный смерч.
Видео, как утверждает выложившая его в сеть Александра Дедюлина, снято в Саратском районе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее жители Тернопольской области сняли на видео смерч, «гулявший» возле нескольких населенных пунктов.
А жители жители Мелитопольского района Запорожской области наблюдали огромный смерч, который достигал в высоту сотни метров, уходя в облака373
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