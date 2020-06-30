Политика

Олег Бахматюк обратился к послам «Большой семерки» с заявлением о незаконных притеснениях прав и свобод со стороны руководства НАБУ в корыстных интересах с целью получения контроля над одной из крупнейших аграрных компаний Украины. Соответствующее обращение, направленное к послам стран G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), размещено на официальном сайте компании Олега Бахматюка «Укрлендфарминг».

В письме к послам «Большой семерки» Бахматюк пишет, что дело НАБУ против него связано с многочисленными процессуальными нарушениями со стороны следственных органов и с личными интересами высших должностных лиц государства. Среди таких лиц Бахматюк называет директора НАБУ Артема Сытника, отказывающегося выполнять окончательное решение суда и закрывать дело, которое было возобновлено постановлением бывшего заместителя генпрокурора Касько с многочисленными нарушениями законодательства после того, как оно уже было расследовано и закрыто решениями судов из-за отсутствия состава преступления.

В частности, Бахматюк заявляет: «Опираясь на известные мне факты и на публикации журналистских расследований авторитетных украинских СМИ, повторное противозаконное открытие дела против меня инициировал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который имеет бизнес-интересы в аграрной отрасли. Предметом его интереса стала моя аграрная компания, которая является одной из крупнейших в Украине».

Бахматюк пишет, что «исполнителем этого заказа является глава НАБУ Артем Сытник».

Бизнесмен также отметил, что он и его компания незаконно страдали от неправомерных притеснений, что подтверждается решением суда, а само расследование с сентября прошлого года происходило с многочисленными грубыми нарушениями законодательства.

«Сейчас происходят очередные нарушения норм и принципов права. НАБУ и САП не выполняют окончательное и не подлежащее обжалованию решение Печерского районного суда г. Киева и Офиса генерального прокурора о закрытии дела». Бахматюк считает, что имеет все перспективы получить положительное решение международных судов о нарушении его прав со стороны НАБУ, но «в условиях вопиющего нарушения норм закона и прав человека в Украине со стороны должностных лиц такие решения международных судов в нашу пользу могут быть приняты слишком поздно и компания может перейти под контроль людей, связанных с властью, с нарушением прав международных инвесторов компании».

Бизнесмен заявил послам, что «абсолютно незаконные и предвзятые действия директора НАБУ Артема Сытника, имеют все признаки сговора, не исключаю — с целью передачи под контроль другим лицам моей аграрной компании, в которой работает 27 тысяч человек, которая производит 1% ВВП и которая за последние 3 года уплатила 7,7 млрд грн налогов. Незаконные юридические действия Артема Сытника связанные с экономическими интересами относительно моей компании».

Напомним, что Печерский районный суд Киева признал незаконным возобновление производства против Бахматюка бывшим заместителем генпрокурора Виталием Касько. Дело было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Однако выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтвердили, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению — их получили вкладчики банка.

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