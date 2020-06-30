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Апелляционный суд отправил в заключение закарпатского врача, по вине которого погибла роженица
В Закарпатской области подтвердили законность приговора врачу родильного отделения районной больницы в Хусте, где из-за ненадлежащего выполнения им профессиональных обязанностей в июле 2017 года умерла роженица. Ранее сообщалось о смерти на Волыни женщины, успевшей родить ребенка, но умершей от пневмонии, вызванной коронавирусом.
Как сообщают в прокуратуре Закарпатской области, решение Тячевского райсуда по делу медика из хустской больницы подтвердил Львовский апелляционный суд.
«В суде прокурор в очередной раз доказал, что подозреваемый, будучи медработником, не надлежаще исполнял свои профессиональные обязанности. Из-за небрежного отношения к ним, принимая роды у пациентки, допустил тяжелую кровопотерю, которая привела к смерти женщины», — отмечают в прокуратуре и напоминают, что Тячевский райсуд признал мужчину виновным и приговорил к году тюрьмы.
Также медик и Хустская районная больница должны выплатить пострадавшим 400 тысяч гривен морального ущерба, 45,3 тысячи гривен материального ущерба и более 31 тысячи гривен ущерба, причиненного смертью матери ее несовершеннолетним детям.
«Врача обязали платить четвертую часть заработной платы на содержание троих детей умершей роженицы. Приговор вступил в законную силу», — отметили в прокуратуре.
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