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Происшествия

39-летняя роженица умерла от коронавируса в Луцке

15:12 30 июня 2020
роддом

На Волыни, где от COVID-19 скончались 60 человек, новой жертвой коронавирусной инфекции стала 39-летняя роженица. 23 июня женщина смогла родить малыша, но 27 июня скончалась от пневмонии, вызванной коронавирусом.

Как сообщают Волынские новости, женщина предположительно заболела 19 июня. В этот день у беременной поднялась температура, еще ранее появились одышка, повышенное давление и головные боли.

Пациентка с тяжелыми симптомами обратилась в перинатальный центр. Оттуда ее перенаправили в инфекционную больницу. Врачи заподозрили преэклампсию, а потому перевели больную в роддом и там сделали кесарево сечение.

24 июня у пациентки тесты подтвердили диагноз COVID-19. Состояние женщины было тяжелым, проявились признаки тотального поражения легких, снизилась сатурация (насыщение крови кислородом).

27 июня больная скончалась в реанимации инфекционного отделения Волынской областной больницы. «Официальная причина смерти — пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», — рассказала медицинский директор инфекционного госпиталя Волынской больницы Наталья Скальская.

Напомним, Волынская область внесена Минздравом в список регионов, где не рекомендуется смягчение карантина. В области наблюдается большой прирост новых случаев заболевания.

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