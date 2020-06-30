- 15:42 Апелляционный суд отправил в заключение закарпатского врача, по вине которого погибла роженица
- 15:37 Как получить онлайн-кредит на карту без отказа
- 15:24 Украина не будет требовать от России компенсации за аннексию Крыма: Кулеба объяснил, почему
- 15:24 Бахматюк обратился к послам G7 с заявлением о незаконных действиях Артема Сытника относительно его бизнеса
- 15:19 Экс-премьер Франции и бывший соперник президента Макрона может сесть в тюрьму: что произошло
- 15:15 На парковке в центре Киева из-под земли ударил "гейзер"
- 15:14 Коронавирус убил 39-летнего силача-рекордсмена в Беларуси
- 15:12 39-летняя роженица умерла от коронавируса в Луцке
- 15:03 Доверие к сайтам, за которыми стоят печатные издания, будет выше, – Виталий Сыч
- 14:53 "Смерч идет": в сеть выложили яркое видео из Одесской области
- 14:37 Путину нужна Беларусь, он будет "дожимать" Лукашенко, — Портников
- 14:35 В Киеве продлили бесплатный проезд для льготников из других городов
39-летняя роженица умерла от коронавируса в Луцке
На Волыни, где от COVID-19 скончались 60 человек, новой жертвой коронавирусной инфекции стала 39-летняя роженица. 23 июня женщина смогла родить малыша, но 27 июня скончалась от пневмонии, вызванной коронавирусом.
Как сообщают Волынские новости, женщина предположительно заболела 19 июня. В этот день у беременной поднялась температура, еще ранее появились одышка, повышенное давление и головные боли.
Пациентка с тяжелыми симптомами обратилась в перинатальный центр. Оттуда ее перенаправили в инфекционную больницу. Врачи заподозрили преэклампсию, а потому перевели больную в роддом и там сделали кесарево сечение.
24 июня у пациентки тесты подтвердили диагноз COVID-19. Состояние женщины было тяжелым, проявились признаки тотального поражения легких, снизилась сатурация (насыщение крови кислородом).
27 июня больная скончалась в реанимации инфекционного отделения Волынской областной больницы. «Официальная причина смерти — пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», — рассказала медицинский директор инфекционного госпиталя Волынской больницы Наталья Скальская.
Напомним, Волынская область внесена Минздравом в список регионов, где не рекомендуется смягчение карантина. В области наблюдается большой прирост новых случаев заболевания.206
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.