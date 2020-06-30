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Происшествия

Одесса "поплыла": в сеть выложили видео затопленных улиц Южной Пальмиры

16:30 30 июня 2020
Ливень в Одессе

После того, как под Одессой в поле заметили смерч, сам областной центр подтопил сильный ливень.

Так, по информации «Думской», дождь привел к вынужденной остановке нескольких десятков трамваев. В частности, на Колонтаевской улице на проезжую часть упало дерево, а на Балковской улице и Хаджибейской дороге движение транспорта заблокировало подтопление.

Тем временем ресурс «Х…я Одесса» выкладывает в Telegram видео, снятое на улицах города после ливня. На одном из них показано, как курьер на двухколесном транспорте буквально плывет по улице, превратившейся в реку.

А на другом двое мужчин азартно плавают по улице на надувных игрушках.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», днем ранее сильнейший ливень обрушился на Мариуполь — расположенные в низинах территории оказались затоплены.

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