Деньги

С 1 июля в Украине вырастут пенсии: кто и на сколько получит больше

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Напомним, этот показатель с 1 июля вырастет с 1638 гривен до 1712 гривен.

Согласно разъяснению пресс-службы Фонда, для неработающих пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту, а также доплаты за стаж. Кроме того, независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры надбавок, повышений к пенсиям, а также пенсий за особые заслуги перед Украиной.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от составляющих пенсионной выплаты, которая рассчитывается от прожиточного минимума.

Показатель максимальной пенсии по возрасту (привязан к 10 размерам минимальной пенсии) с 1 июля составит 17 120,0 гривен (на 740 гривен больше нынешней), минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны I группы — 11 128 гривен (на 481 гривен больше), II группы — 8988 гривен (на 388,50 гривен), III группы — 6163,2 гривен (на 266,40 гривен), минимальный размер пенсии участников боевых действий — 2824,8 гривен (на 121,10 гривен), минимальный размер пенсии шахтеров — 5136 гривен (на 222 гривни больше).

Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться с 4 июля.

Напомним, в Украине стартовала опытная эксплуатация нового сервиса для будущих пенсионеров — автоматическое назначение пенсии.

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