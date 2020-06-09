Украина

В Украине повысят прожиточный минимум в июле: что будет с пенсиями и субсидиями

С первого дня июля украинцам пересчитают главный социальный стандарт — прожиточный минимум (ПМ). Несмотря на заявления представителей партии «Слуга народа» о том, что он повысится в два раза, на самом деле прибавка составит всего лишь анонсируют двукратное повышение ПМ, украинцы через месяц 71 грн.

Об этом пишет «Обозреватель».

Что касается пенсий, то все украинцы на заслуженном отдыхе должны получать выплаты в размере от одного до десяти прожиточных минимумов. Сейчас это от 1638 до 16 380 грн, а с 1 июля — от 1712 до 17 120 грн. То есть в результате новшества повысят минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж.

Как рассказали изданию в Кабмине, грядущий перерасчет уже заложен в бюджет ПФУ, поэтому никаких задержек не будет.

«Индексация прожиточного минимума предусмотрена уже принятым бюджетом Украины на 2020 год. Все суммы заложены в бюджет, выплаты будут осуществлены вовремя», — рассказывают в правительстве.

Так, за каждый год сверх нормативного (для женщин от 30 лет, а для мужчин от 35 лет) полагается прибавка в размере 1% прожиточного минимума. К примеру, если женщина отработала 40 лет вместо необходимых 30, то она сейчас может рассчитывать на прибавку в размере 163,8 грн, а после перерасчета прибавка составит уже 171,2 грн. Всего повышение могут ощутить на себе 6,8 млн человек.

Но если учитывать фактический прожиточный минимум для пенсионера — 3 264 грн, который подсчитали в Минсоце, то минимальная пенсия должна вырасти не на 74 грн, а на 1626 грн, почти в два раза, отмечает издание.

В таком случае около восьми миллионов украинских пенсионеров (сейчас получают меньше 3264 грн) получили бы значительную прибавку. Правда, вместе с тем пришлось бы резко увеличить и дефицит Пенсионного фонда (он компенсируется из общей казны государства). А денег на это нет.

Если говорить о субсидиях, то в формуле расчета размера скидки также фигурирует прожиточный минимум. Среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма — обязательный платеж за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия.

Для примера, с прожиточным минимумом в 2027 грн обязательный платеж для семьи из четырех человек с совокупным доходом 10 тыс. составляет 928 грн. А после повышения прожиточного минимума 2118 грн эта же семья с тем же доходом должна будет отдавать за коммуналку уже 885 грн. То есть, практически ничего не изменится.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с 18 апреля был увеличен минимальный размер социальной помощи по безработице с 650 грн до 1000 грн. Также предусмотрены особые «карантинные» условия получения пособия.

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter