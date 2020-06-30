- 18:04 «Киевводоканал» предупредил об отключениях 1 июля: какие улицы столицы будут «обезвожены»
- 17:59 Суд полностью оправдал подозреваемых в нападении на экс-нардепа Найема в Киеве
- 17:56 Телетрансляцию финала Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» сделали общедоступной
- 17:41 С 1 июля в Украине вырастут пенсии: кто и на сколько получит больше
- 17:18 Задействуют спецназ: под Одессой водители перегруженных фур перекрыли международную трассу
- 16:59 Путин призвал россиян "обнулить" его президентские сроки
- 16:54 Убийство Шеремета: на адвоката подозреваемой Кузьменко завели дело
- 16:32 Для участников ВНО хотят сделать важное послабление из-за карантина
- 16:30 Одесса "поплыла": в сеть выложили видео затопленных улиц Южной Пальмиры
- 16:14 В Киеве обезвредили опасную банду уголовников, нападавших на дома бизнесменов
- 15:58 В Киеве задержали бывшего банкира, требовавшего взятку якобы для зампредседателя НБУ
- 15:42 Апелляционный суд отправил в заключение закарпатского врача, по вине которого погибла роженица
«Киевводоканал» предупредил об отключениях 1 июля: какие улицы столицы будут «обезвожены»
В Киеве, где аварии на трубопроводах происходят с завидной регулярностью, идут плановые ремонты на водных сетях. В «Киевводоканале» предупредили, по каким адресам 1 июля отключат воду и кому следует запастись водой:
1 июля
- с 9:00 до 19:00 — на улице Кирилловской, 99 (Подольский район);
- с 10:00 до 21:00 — на улицах Предславинской, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11−13, 12, 14, 24, 26а; Лабораторной, 8, Большой Васильковской, 89, 91, 95, 97, 101 (Печерский район);
- с 9:30 1 июля до 8:00 2 июля — на улицах Ревуцкого, 40, 42в; проспекте Бажана, 1 т, 30, 30/1, 36а (Дарницкий район).
Ежедневно в диспетчерскую водоканала поступают сигналы об авариях на водопроводе. По состоянию на 16:00 30 июня с повреждением труб столкнулись жители домов на четырех столичных улицах, где в аварийном режиме отключили воду: в переулке Косогорный, 7, на улицах Большой Васильковской, 96, Мицкевича, 5/10, 6, 8, 10, Гарматной, 51. Ориентировочный срок ликвидации повреждений составляет одни сутки. Более детально о повреждениях и сроках их устранения можно узнать по телефону диспетчерской службы 15−81, (044) 200−73−01.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как во время гидравлических испытаний теплосетей кипятком залило центр Киева. А недавно из-за прорыва трубы посреди улицы забил фонтан.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»45
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?