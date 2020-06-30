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Общество и люди

«Киевводоканал» предупредил об отключениях 1 июля: какие улицы столицы будут «обезвожены»

18:04 30 июня 2020
кран

В Киеве, где аварии на трубопроводах происходят с завидной регулярностью, идут плановые ремонты на водных сетях. В «Киевводоканале» предупредили, по каким адресам 1 июля отключат воду и кому следует запастись водой:

1 июля

  • с 9:00 до 19:00 — на улице Кирилловской, 99 (Подольский район);
  • с 10:00 до 21:00 — на улицах Предславинской, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11−13, 12, 14, 24, 26а; Лабораторной, 8, Большой Васильковской, 89, 91, 95, 97, 101 (Печерский район);
  • с 9:30 1 июля до 8:00 2 июля — на улицах Ревуцкого, 40, 42в; проспекте Бажана, 1 т, 30, 30/1, 36а (Дарницкий район).

Ежедневно в диспетчерскую водоканала поступают сигналы об авариях на водопроводе. По состоянию на 16:00 30 июня с повреждением труб столкнулись жители домов на четырех столичных улицах, где в аварийном режиме отключили воду: в переулке Косогорный, 7, на улицах Большой Васильковской, 96, Мицкевича, 5/10, 6, 8, 10, Гарматной, 51. Ориентировочный срок ликвидации повреждений составляет одни сутки. Более детально о повреждениях и сроках их устранения можно узнать по телефону диспетчерской службы 15−81, (044) 200−73−01.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как во время гидравлических испытаний теплосетей кипятком залило центр Киева. А недавно из-за прорыва трубы посреди улицы забил фонтан.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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«Киевводоканал» предупредил об отключениях 1 июля: какие улицы столицы будут «обезвожены»

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