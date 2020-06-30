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Филипп Киркоров с гостями и салютами громко отпраздновал день рождения сына (фото, видео)
Российский певец Филипп Киркоров, сдавший тест на коронавирус вместе с детьми и отцом, устроил яркий праздник с гостями и салютами в честь дня рождения своего сына Мартина. Мальчику исполнилось восемь лет. По этому поводу артист собрал звездных гостей с детьми. Праздновали во дворе роскошного особняка Киркорова, столы накрыли во дворе у реки, а для детей обустроили игровую зону с аниматорами. Праздник прошел в стиле «Звездных войн». Мартин встречал гостей в образе Джедая и других героев.
Несмотря на карантин в России, на празднике была и кума Киркорова Ани Лорак с дочерью Софией, Сергей Лазарев с сыном Никитой, телеведущий Андрей Малахов и продюсер Яна Рудковская, Тимати пришел с дочерью Алисой и своей матерью, он подарил 8-летнему мальчику настоящий мотоцикл стоимостью 100 тысяч рублей.
«Мы просто попали в параллельную реальность от счастья! Дорогие гости, пусть вам продолжает сопутствовать культовая фраза знаменитой космической саги «Звёздные войны»: «Да пребудет с тобой сила!», — написал Киркоров под снимками. Завершился праздник фейерверками прямо над рекой.
Напомним, ранее балерина Анастасия Волочкова влипла в громкий скандал в связи нарушением карантина. Она пробралась в закрытое село Дивеево, за что получила административный протокол.15
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