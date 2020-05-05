Филипп Киркоров с семьей сдал тест на коронавирус (видео)

Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров, похудевший на 30 килограммов, сдал тест на коронавирус. Артист сначала сделал экспресс-анализ, который ему прислали друзья из Америки, по капли крови. Результат оказался отрицательным.

«Для теста нужна капля крови. Он похож на тест на беременность. К счастью, коронавируса у меня нет», — рассказал Киркоров.

Чтобы окончательно убедиться, он решил сделать и ПЦР-тест. Для этого вызвал медиков домой. Специалисты взяли мазки из полости рта и носа у Филиппа и детей, его отца Бедроса и помощницы Люси. Как это было, показал в Instagram, показав видео.

Результат обещает сообщить в сети.

Напомним, Киркоров проводит карантин в своем доме вместе с семьей. Он отменил концерты, но был замечен на съемках программы «Вечерний Ургант». Также его уличили в нарушении изоляции с Ани Лорак.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились Надежда Бабкина, Лев Лещенко, историк моды Александр Васильев. Переболел также Стас Михайлов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter