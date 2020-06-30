"Вы — чмо последнее": Волочкова влипла в скандал из-за посещения закрытого монастыря (видео)

Гламур

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно лишилась всех своих денег, попала в новый громкий скандал. Она отличилась выходкой в монастыре в Дивеево.

Несмотря на карантин, Волочкова отправилась в закрытое село Дивеево, известное своими храмами и монастырями. Из-за вспышки коронавируса в монастыре и гибели нескольких монахинь, село закрыли на карантин, приезжих пускают только после двухнедельной обсервации. Но Волочкову это не остановило, она оставила машину за пределами КПП и пешком, через лес, пробралась в село, где договорившись с местными, воспользовалась их транспортом.

Конспирироваться Анастасия и не собиралась, она без маски посещала храмы, гуляла по селу, заходила в магазин, заглядывала к местным в дома, снимками она активно делилась в сети. Не все местные жители оказались рады приезду звезды, они заявили в полицию за нарушение режима, дело дошло и до губернатора области.

«Ко мне обратились жители Дивеево и прислали фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь. В селе карантин. И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране», — написал губернатор в Instagram.

В Дивеево прибыл наряд полиции, заставший балерину в гостях у местного, за столом с шашлыками и выпивкой. Волочкова была удивлена вниманием к своей персоне, возмущалась, оскорбляла полицейских, подчеркивая свой звездный статус.

«Вы — не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю оставшуюся жизнь… А вы кто вообще? Вы чмо последнее! Отдайте мой телефон. Я позвоню человеку, который действительно, который поставил того, кто сейчас это все делает. Вы хотите скандала?! Да, они хотят этого. Потому что им платят по пять тысяч рублей в месяц, а я живу в доме роскошном», — кричала «смиренная паломница» Волочкова.

После того, как видео с ее неадекватной реакцией попало в сеть, Анастасия назвала его провокацией.

На Волочкову были составлены два протокола за нарушение режима карантина и нарушение режима повышенной готовности (находилась в общественном месте без маски). Также протоколы составлены на водителя балерины и на семью, с которой Волочкова сидела за столом.

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