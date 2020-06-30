Происшествия

В Киеве из-за анонимного звонка закрыли три станции метро на разных ветках

В Киеве на вход и на выход закрыли три станции — «Арсенальная», «Житомирская» (Святошинско-Броварская линия) и «Харьковская» (Сырецко-Печерская линия"). Как сообщили в пресс-службе предприятия, причиной стало анонимное сообщение о минировании. Напомним, 1 июня в Киеве «заминировали» Мост метро.

Звонок на «горячую линию» поступил в час пик — около 18:20.

«Информация об открытии станций будет опубликована сразу же после завершения проверки», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле в Киеве приговорили мужчину, сообщившего о ложном минировании станции метро «Нивки». Он получил 2 года лишения свободы.

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