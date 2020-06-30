26.55 / 26.75 29.60 / 30.00
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве из-за анонимного звонка закрыли три станции метро на разных ветках

18:52 30 июня 2020
Метро Арсенальная

В Киеве на вход и на выход закрыли три станции — «Арсенальная», «Житомирская» (Святошинско-Броварская линия) и «Харьковская» (Сырецко-Печерская линия"). Как сообщили в пресс-службе предприятия, причиной стало анонимное сообщение о минировании. Напомним, 1 июня в Киеве «заминировали» Мост метро.

Звонок на «горячую линию» поступил в час пик — около 18:20.

«Информация об открытии станций будет опубликована сразу же после завершения проверки», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле в Киеве приговорили мужчину, сообщившего о ложном минировании станции метро «Нивки». Он получил 2 года лишения свободы.

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пока еще в больнице: в Офисе президента сообщили новости о состоянии первой леди

Пока еще в больнице: в Офисе президента сообщили новости о состоянии первой леди

С 1 июля в Украине вырастут пенсии: кто и на сколько получит больше

С 1 июля в Украине вырастут пенсии: кто и на сколько получит больше

Дачное

Задействуют спецназ: под Одессой водители перегруженных фур перекрыли международную трассу

Возле луцкого Замка Любарта упал знаменитый ясень Леси Украинки (фото, видео)

Возле луцкого Замка Любарта упал знаменитый ясень Леси Украинки (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер