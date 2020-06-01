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Происшествия

В Киеве "заминировали" Мост метро: как это повлияло на график движения поездов

14:40 1 июня 2020
Эскалатор в метро
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 1 июня, в Киеве сообщили о перебоях в работе метрополитена, открытого после карантина с 25 мая.

Так, «красная ветка» работает от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

Так, на страничке столичного метрополитена в социальных сетях сообщают о «технических причинах». Хотя в Twitter-сообщении ранее говорилось о «минировании Моста метро». Правда, этот твитт быстро был убран.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Мост метро «минировали» осенью 2019 года. Тогда о взрывчатке сообщал Алексей Белько, которого задержали в ходе полицейской спецоперации.

Фото со странички Киевского метрополитена в соцсетях.

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