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В Киеве "заминировали" Мост метро: как это повлияло на график движения поездов
В понедельник, 1 июня, в Киеве сообщили о перебоях в работе метрополитена, открытого после карантина с 25 мая.
Так, «красная ветка» работает от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».
Так, на страничке столичного метрополитена в социальных сетях сообщают о «технических причинах». Хотя в Twitter-сообщении ранее говорилось о «минировании Моста метро». Правда, этот твитт быстро был убран.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Мост метро «минировали» осенью 2019 года. Тогда о взрывчатке сообщал Алексей Белько, которого задержали в ходе полицейской спецоперации.
Фото со странички Киевского метрополитена в соцсетях.195
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