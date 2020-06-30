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В Украине заработали телефоны горячих линий вступительной кампании-2020
Со вторника, 30 июня, в Украине заработали консультационные линии и вступительной кампании-2020.
Напомним, внешнее независимое оценивание (ВНО) будет проходить до 17 июля. Вступительную кампанию-2020 перенесли на август, а окончательное зачисление на бюджетные места должно состояться до 15 сентября.
До 15 сентября абитуриенты и их родители, члены приемной комиссии смогут получить ответы на многие вопросы, в том числе относительно регистрации электронных кабинетов и подачи заявлений, сертификатов независимого внешнего тестирования, льгот
Для каждой категории вопросов создана телефонная линия в Министерстве образования и науки, правительственном контактном центре, ДП «Инфоресурс», Госслужбе качества образования:
- Горячая линия МОН 0 (800) 50-45-70 (бесплатно)
- Правительственный контактный центр — 15−45
- Для абитуриентов с ТОТ 0 (800) 50-44-25
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ДП «Инфоресур» (о работе электронных кабинетов и подаче е-заявлений): +38 (044) 290-18-13;
+38 (095) 281-13-54; +38 (067) 551-24-74; +38 (093) 342-38-63
- По вопросам документов о полном среднем образовании: +38 (044) 481-47-67
- По вопросам сертификатов ВНО: +38 (044) 486-09-62
- Поступление в заведения профобразования: +38 (044) 287-89-14
- По вопросам нарушений требований законодательства и предупреждения нарушения прав на поступление в образовательные учреждения: +38 (044) 236 33 58; +38 (044) 236 34 31
Приемная работает в помещении МОН: Киев, бул. Шевченко, 16, каб. 401 в пн-чт 9:00 — 18:00, в пт 9:00 — 16:45.
Напомним, что для ВНО участники подают оригинал паспорта, ID-карточки или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате ВНО.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за карантина для участников ВНО хотят сделать важное послабление.
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