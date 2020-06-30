В Украине заработали телефоны горячих линий вступительной кампании-2020

Общество и люди

Со вторника, 30 июня, в Украине заработали консультационные линии и вступительной кампании-2020.

Напомним, внешнее независимое оценивание (ВНО) будет проходить до 17 июля. Вступительную кампанию-2020 перенесли на август, а окончательное зачисление на бюджетные места должно состояться до 15 сентября.

До 15 сентября абитуриенты и их родители, члены приемной комиссии смогут получить ответы на многие вопросы, в том числе относительно регистрации электронных кабинетов и подачи заявлений, сертификатов независимого внешнего тестирования, льгот и т. д.

Для каждой категории вопросов создана телефонная линия в Министерстве образования и науки, правительственном контактном центре, ДП «Инфоресурс», Госслужбе качества образования:

Горячая линия МОН 0 (800) 50-45-70 (бесплатно)

(бесплатно) Правительственный контактный центр — 15−45

Для абитуриентов с ТОТ 0 (800) 50-44-25

ДП «Инфоресур» (о работе электронных кабинетов и подаче е-заявлений): +38 (044) 290-18-13; +38 (095) 281-13-54 ; +38 (067) 551-24-74 ; +38 (093) 342-38-63

По вопросам документов о полном среднем образовании: +38 (044) 481-47-67

По вопросам сертификатов ВНО: +38 (044) 486-09-62

Поступление в заведения профобразования: +38 (044) 287-89-14

По вопросам нарушений требований законодательства и предупреждения нарушения прав на поступление в образовательные учреждения: +38 (044) 236 33 58; +38 (044) 236 34 31

Приемная работает в помещении МОН: Киев, бул. Шевченко, 16, каб. 401 в пн-чт 9:00 — 18:00, в пт 9:00 — 16:45.

Напомним, что для ВНО участники подают оригинал паспорта, ID-карточки или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате ВНО.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за карантина для участников ВНО хотят сделать важное послабление.



17

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter