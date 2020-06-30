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День решения вопросов: гороскоп на 2 июля для всех знаков зодиака
Четверг, 2 июля, благоприятен для решения вопросов в различных инстанциях.
«ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают вам гороскоп на 2 июля.
ОВЕН
Дела будут складываться удачно, также вероятен успех при проведении важных переговоров. Главное — оставайтесь самим собой, ведите себя естественно и уверенно.
ТЕЛЕЦ
Начало дня может оказаться довольно сложным, но это не повод расстраиваться. Ближе к обеду ситуация наладится, а вечер и вовсе приготовил для вас что-то приятное.
БЛИЗНЕЦЫ
Найти общий язык с окружающими будет проблематично, тем более не стоит рассчитывать на их помощь и поддержку. У вас сейчас достаточно сил, чтобы справиться со всем в одиночку.
РАК
В первой половине дня что-то может пойти не так, как вам бы того хотелось. Не расстраивайтесь, помните: все, что ни делается, — к лучшему.
ЛЕВ
Благоприятный день на профессиональном поприще — ваши идеи и предложения будут положительно восприняты коллегами и начальством. Больше внимания уделяйте семье, особенно старшим родственникам.
ДЕВА
Хорошее время для построения планов на будущее — изучите все возможности и перспективы для дальнейшего развития.
ВЕСЫ
Происходящие события, вероятно, заставят пересмотреть планы на этот день. Придется приспосабливаться к обстоятельствам, действовать быстро и решительно.
СКОРПИОН
Не тратьте драгоценное время на ненужные споры и пустые разговоры, иначе на положительный результат можете даже и не надеяться. У некоторых представителей знака на горизонте маячит новый роман.
СТРЕЛЕЦ
День богат на различные события, не исключены также и удачные совпадения. Встреча с кем-то из прошлого подарит не только удовольствие от общения, но и поможет узнать много интересного.
КОЗЕРОГ
Сейчас звезды на вашей стороне. Не упустите такую возможность для решения волнующей вас проблемы. Участие в совместных мероприятиях окажется весьма полезным.
ВОДОЛЕЙ
Для решения важных вопросов подходит первая половина дня, так как ближе к обеду некоторые почувствуют просто-таки дикую усталость, из-за чего может возрасти вероятность ошибок. Восстановить силы помогут водные процедуры и массаж.
РЫБЫ
Очень плодотворный день — вам быстро удастся справиться с тем, что не удавалось сделать в последнее время. Позаботьтесь о здоровье, не забывайте о хронических недугах.
Хорошего вам дня!
Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака читайте здесь.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!