Происшествия

"Воспитывали" ребенка вниз головой: вокруг детского дома на Днепропетровщине разгорелся скандал (видео)

На Днепропетровщине произошел вопиющий инцидент в Доме ребенка города Каменское. Там женщина «успокаивала» 1,5-годовалую девочку, перевернув ее вниз головой. Напомним, ранее в соседней Николаевской области пьяная женщина жестоко избила свою годовалую дочь.

Инцидент в Каменском попал на видео и стал поводом для полицейского расследования.

Правоохранители установили, что инцидент произошел днем в пятницу, 26 июня, а «воспитательные» манипуляции с 1,5-годовалой девочкой проводила медсестра учреждения. На данный момент ее отстранили от исполнения своих обязанностей.

В Доме ребенка проводится внутренняя проверка, а все подробности происшествия устанавливает Ювенальная превенция.

Ранее «ФАКТЫ» писали о жуткой смерти ребенка в Запорожье, которого отдали в «частный детский сад». Годовалая Алеся Гак провела там всего час — после чего родителям сообщили, что их дочь умерла. Вскрытие показало, что девочка захлебнулась рвотными массами.

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