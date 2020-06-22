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- 16:21 Сотрясение мозга и множественные гематомы: под Николаевом пьяная женщина зверски избила свою годовалую дочь
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Сотрясение мозга и множественные гематомы: под Николаевом пьяная женщина зверски избила свою годовалую дочь
В селе Казанка Николаевской области пьяная женщина жестоко избила свою годовалую дочь. Ранее на Днепропетровщине отчим до смерти избил двухлетнего ребенка.
Инцидент под Николаевом произошел 20 июня поздно вечером.
Детский крик и женские вопли услышал полицейский наряд, который патрулировал улицу Шевченко. В доме правоохранители увидели пьяную женщину и избитую маленькую девочку.
На место ЧП вызвали «скорую» помощь и районную службу по делам детей. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, множественные гематомы и ссадины лица.
В полиции установили, что телесные повреждения годовалому ребенку нанесла пьяная 36-летняя мать.
Оказалось, что женщина состоит на учете соцслужбы и уже лишена родительских прав на трех малолетних детей, которые сейчас воспитываются в интернате.
В полиции открыли уголовное производство по статье «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Назначена экспертиза по установлению степени тяжести телесных повреждений. Совместно со службой по защите прав детей полиция будет ходатайствовать в суд о лишении женщины родительских прав и четвертого ребенка, пишут «Николаевские новости».
Напомним, на днях в Белой Церкви полицейские задержали мужчину, который выбросил из окна квартиры 5-летнего мальчика. А в Харькове в издевательствах над ребенком уличили няню-садистку.194
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