Происшествия

Стрельба в Ивано-Франковске: ранен местный житель, в области объявлен план "Сирена" (видео)

В Ивано-Франковске, где в начале месяце разгорелся скандал из-за произвола правоохранителей, неизвестные обстреляли мужчину.

Инцидент произошел во вторник, 30 июня, на улице Вовчинецкой, сообщили в областном управлении Нацполиции.

На вызов немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб.

Как предварительно установили правоохранители огнестрельное ранение получил 45-летний местный житель.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются. В полиции определятся с квалификацией события после проведения первоочередных следственных действий.

В области введен оперативный план «Сирена». В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника. В рамках расследования правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также изучают наличие камер видеонаблюдения.

Если кто-то мог быть очевидцем данного происшествия, полиция просит сообщить на линию 102.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во Львове в ночь на 28 июня произошла массовая драка по улице Владимира Великого, 53. Свидетели сообщили, что в драке приняли участие около 20 человек. Были слышны выстрелы.

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