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Стрельба в Ивано-Франковске: ранен местный житель, в области объявлен план "Сирена" (видео)
В Ивано-Франковске, где в начале месяце разгорелся скандал из-за произвола правоохранителей, неизвестные обстреляли мужчину.
Инцидент произошел во вторник, 30 июня, на улице Вовчинецкой, сообщили в областном управлении Нацполиции.
На вызов немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб.
Как предварительно установили правоохранители огнестрельное ранение получил 45-летний местный житель.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются. В полиции определятся с квалификацией события после проведения первоочередных следственных действий.
В области введен оперативный план «Сирена». В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника. В рамках расследования правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также изучают наличие камер видеонаблюдения.
Если кто-то мог быть очевидцем данного происшествия, полиция просит сообщить на линию 102.
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