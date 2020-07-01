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Украли сотни тысяч: чиновников Харьковской ОГА подозревают в хищении бюджетных средств
В Харьковской областной государственной администрации нашлись люди, которые «ловко» использовали «опыт» своих одесских «коллег», научившись выводить из бюджета значительные суммы средств.
Так, бывший директор одного из департаментов харьковской ОГА и его заместитель нанесли своими махинациями государству ущерб в 580 тыс. гривен, и это только в одном случае, по которому им объявлено подозрение.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
«В ходе досудебного расследования установлено, что бывшие директор одного из департаментов ХОГА и его заместитель вступили в преступный сговор с директором ООО с целью завладения бюджетными средствами при проведении ремонта сетей электроснабжения в многоквартирных жилых домах в г. Лозовая Харьковской области», — говорится в сообщении.
По данным досудебного следствия, проведения ремонта бывший директор департамента и его заместитель подписали акты приемки выполненных работ, зная, что в документе указана заведомо недостоверная информация.
В действительности часть оборудования вообще не была установлена, а другая часть — установлена по завышенным ценам. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в 580 тыс. гривен.
Экс-чиновников и директора ООО обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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