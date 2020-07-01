Происшествия

Смерть на рыбалке: на Волыни мужчина умер после того, как задел удочкой ЛЭП

Кажущаяся безобидным на первый развлечением рыбалка может заканчиваться смертью рыбаков не только зимой на льду, но даже летом.

Один из таких печальных случаев произошел на днях в Волынской области, на реке Турия в Ковельском районе — 38-летний мужчина погиб от поражения током, задев удочкой линию электропередач.

Об этом говорится в сообщении компании «Волыньоблэнерго».

«На место происшествия сразу выехали наши специалисты филиала. Как рассказали им очевидцы, 38-летний волынянин рыбачил возле воздушной 10 кВ высоковольтной линии. Мужчина замахнулся, высоко поднял удочку и задел ею провода. Его на месте смертельно травмировало током. Скорая констатировала смерть», — рассказала в компании.

При этом сотрудники «Волыньоблэнерго» посетовали, что украинцы часто не знают, что расстояние от натянутых проводов высоковольтных линий до земли в пределах населенных пунктов составляет 7 метров, а за их пределами в труднодоступных местах — 6 м. Длина рыболовной удочки — от 4 до 10 метров. К тому же современные удочки изготавливают из углепластика, который является проводником электрического тока, что может приводить к трагедии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, об опасной рыбалке в Индонезии: там 16-летний юноша подвергся нападению рыбы сарган, которую также называют рыбой-иглой. Сарган насквозь пронзил своими острыми челюстями шею рыбака и заднюю часть черепа. Парень вывалился за борт лодки, но сумел, к счастью, доплыть до берега с рыбой, застрявшей в его шее. Сарганы известны тем, что могут на большой скорости выпрыгивать из воды. Известны по меньшей мере два инцидента со смертельным исходом, когда эти рыбы атаковали людей. Одному из пострадавших, десятилетнему мальчику, рыбачившему с отцом в 1977 году на Гавайях, челюсти саргана пронзили глаз.

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