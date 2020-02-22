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Смертельное увлечение: спасатели предупредили любителей зимней рыбалки
В Харьковской области только за один день, 22 февраля, утонули два человека, решившие порыбачить на тонком льду.
Первым из пруда в Дергачевском районе достали тело 80-летнего рыбака, а затем на Печенежском водохранилище у села Мартово несколько часов искали пропавшего 59-летнего мужчину. К сожалению, он также погиб — на поверхность достали только тело.
Спасатели показали шокирующие фото.
Инцидент в Дергачевском районе
Спасение человека на Печенежском водохранилище
Напомним, в начале февраля в Херсонской области на центральном пруду пгт Ивановка провалились под лед мужчина и его 5-летний сын, а за несколько дней до этого в пруду под Запорожьем утонуло трое детей.
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