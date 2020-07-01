Гламур

«Побег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом и другие фильмы: что покажут в открывшихся после карантина кинотеатрах

После длительного перерыва в Украине снова открываются кинотеатры. Правда, частично сохраняющиеся меры предосторожности, вызванные пандемией COVID-19, обязывают продавать ограниченное количество билетов — зрительные залы должны быть полупустыми. Но это, похоже, не главная проблема для прокатчиков. Куда сложнее найти фильмы, которые привлекут зрителя и вернут его в кино. Ведь практически все студии были вынуждены приостановить съемки и перенести наиболее интересные премьеры на более поздний срок.

Вот и приходится отечественным прокатчикам идти на всяческие ухищрения. Репертуар кинотеатров, заявленный на 2 июля, наполовину состоит из фильмов, которые хорошо и давно известны: «Пираты Карибского моря: Месть Салазара» (2017 год), «Стражи Галактики 2» (2017 год), «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012 год), «Начало» (2010 год). Присутствие двух последних картин еще можно объяснить тем, что в июле ожидалась премьера новой работы снявшего их культового режиссера Кристофера Нолана — фантастического триллера «Довод». Возможно, прокатчики решили подогреть к ней интерес, показав прежние фильмы Нолана, снятые в таком же жанре. А вот повторный запуск «Пиратов Карибского моря» и «Стражей Галактики», причем не с первых частей, понять сложно.

Еще в списке так называемых «новинок» этой недели оказались документальный фильм «Микеланджело. Бесконечность» (Италия, Ватикан, 2019 год), «Любовь в Вечном городе» (сборник итальянских короткометражных фильмов), комедия «Чемпионы» (Испания, 2018 год).

Теперь расскажем более подробно о следующих фильмах. Часть из них успели побывать в прокате перед самым началом пандемии.

«Дело Коллини»

(12+, Германия, Constantin Film, криминальная драма, бюджет — 3 миллиона долларов)

Фильм с успехом прошел в Германии, собрав 6,7 миллиона долларов. Критики объясняют это тем, что режиссеру Марко Кройцпайнтнеру удалось, используя законы криминального жанра, поднять в картине острые вопросы о преступлениях нацистов и о том, есть ли у них срок давности. Главный герой фильма — адвокат-новичок, которому поручают защищать в суде пожилого итальянца, обвиняемого в убийстве известного предпринимателя. Преступление было совершено в номере одного из берлинских отелей. Итальянца задержали в холле со следами крови на одежде и обуви. Он отказывается отвечать на вопросы не только следователей, но и своего адвоката. Начинающий юрист хочет отказаться от дела. Причина не только в поведении подзащитного, но и в том, что, убитый был близким другом матери адвоката… Главные роли исполнили Элиас М’Барек («Кто я?») и знаменитый итальянский актер Франко Неро («Крепкий орешек-2», «Джанго освобожденный»).

«Переводчики»

(12+, Франция, Tresor Films, триллер, бюджет — 10,8 миллиона долларов)

Издатель нанимает девять переводчиков, чтобы как можно скорее выпустить заключительную часть популярной трилогии. Она должна выйти одновременно с оригиналом. Чтобы избежать даже малейшей утечки, он помещает переводчиков в бункер. Там есть все, что нужно для жизни, причем жизни роскошной. Несмотря на предпринятые меры предосторожности, кто-то все же сливает в Интернет перевод первых 10 страниц книги. И начинает шантажировать издателя, угрожая обнародовать весь текст… Одну из главных ролей в картине исполнила уроженка Бердянска Ольга Куриленко. Начав свою карьеру в качестве манекенщицы, она стала популярной актрисой, которая снимается у известных режиссеров. В активе Ольги уже более 30 фильмов, в том числе «Квант милосердия» о Джеймсе Бонде, «Обливион» с Томом Крузом и нашумевшая комедия «Смерть Сталина». Снял «Переводчиков» французский режиссер Режис Руансар. Это его второй полнометражный фильм. Первым была комедия «На кончиках пальцев». Триллер собрал в европейском прокате 2,4 миллиона долларов.

«Леонардо. Неизведанные миры»

(12+, Италия, Progetto Immagine, игровой документальный фильм)

Используя новейшие компьютерные технологии, авторы картины отправляют зрителей в удивительное путешествие — сознание великого гения Леонардо Да Винчи. В формате 4K предлагается посмотреть на главные изобретения и дошедшие до нас картины легендарного ученого и художника эпохи Возрождения. Творческий коллектив фильма во главе с режиссером Хесусом Гарсесом Ламбертом с душой и любовью сделал свою работу. В Европе картина собрала более миллиона долларов в прокате.

«Зов джунглей»

(0+, Маврикий, Sandcastle Studios, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 8 миллионов долларов)

Однажды утром обитатели джунглей впервые в своей жизни заговорили! Выяснилось, что новая форма общения стала возможна благодаря прилетевшему на Землю инопланетянину. Вот только у Флипа есть задание завоевать нашу планету. Однако его корабль потерпел аварию, пришелец нуждается в помощи… Эту забавную и поучительную историю придумал режиссер Брент Доуз.

«Мой шпион»

(12+, США, Amazon Studios, комедийный боевик, бюджет — 18 миллионов долларов)

Бывший американский спецназовец становится агентом ЦРУ и получает свое первое задание. Он должен помешать террористам с Ближнего Востока приобрести у русской мафии радиоактивный плутоний. Сделку намерен провести опасный преступник, который не пощадил родного брата. Новоиспеченный агент уверен в успехе, вот только в дело вмешивается… 9-летняя девочка! Да еще наш шпион влюбляется в ее маму… Фильм снял известный голливудский режиссер Питер Сигал («Напряги извилины», «50 первых поцелуев»). Главную роль исполнил профессиональный реслер Дэйв Батиста, который теперь активно снимается в кино («Мстители: Завершение»), «План побега 3»). Фильм успел пройти в австралийском прокате, где собрал 4,9 миллиона долларов.

«Побег из Претории»

(12+, Австралия-Великобритания, Signature Entertainment, триллер)

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в ЮАР в 1979 году. Трое молодых политических заключенных сумели бежать тогда из центральной тюрьмы в Претории. Один из них — Тим Дженкин — написал об этом книгу, которая и легла в основу сценария. Снял картину режиссер Фрэнсис Аннан. Роль Дженкина исполнил Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера во всех фильмах о юном волшебнике. Съемки проходили в настоящей тюрьме в Австралии. В мировом прокате картина собрала пока 1,5 миллиона долларов.

«Убийства по открыткам»

(16+, США-Великобритания, RLJE Films, триллер)

Фильм является экранизацией одноименного романа американца Джеймса Паттерсона, который на протяжении многих лет неизменно входит в первую тройку самых высокооплачиваемых писателей в мире. Дочь нью-йоркского детектива убита в Европе во время своего медового месяца. Отец отправляется туда, чтобы найти преступника. Он вскоре узнает, что кто-то совершил уже серию подобных убийств. Маньяк не оставляет следов. Единственная зацепка — это странные открытки, которые серийный убийца, словно издеваясь, присылает после каждого своего нападения. Снял фильм известный боснийский режиссер Данис Танович («Ничья земля»). Главные роли исполнили Джеффри Дин Морган («Скорость: Автобус 657», «Рэмпейдж») и Фамке Янссен (сериалы «Черный список» и «Как избежать наказания за убийство»).

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

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