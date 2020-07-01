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"Миротворец" сообщил, что Портнов якобы "сливал" важные данные в Россию: резонансные документы
Центр «Миротворец», недавно пополнивший базу «Чистилища» данными агентуры Кремля в Европе, опубликовал расследование о российском агенте «Казбеке», которым, по их информации, является Андрей Портнов.
К такому выводу расследователи «Миротворца» пришли в ходе исследования информации из взломанной почты Бориса Рапопорта — подчиненного Владислава Суркова, в то время бывшего советником российского президента Владимира Путина. Они обратили внимание на переписку с человеком, который называл себя «Рашидович Казбек» (e-mail: [email protected]).
«Через „Казбека“ в Кремль попадали планы оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов Украины относительно лиц, в которых был заинтересован Кремль. „Казбек“ в интересах Кремля организовывал в Украине мощные целевые информационные кампании по дискредитации органов госвласти и государственных деятелей. По согласованию с Кремлем и для обеспечения интересов российского агрессора, он создавал в Украине т.н. правозащитные общественные объединения. В интересах Кремля при непосредственном содействии „Казбека“ в Украине принимались соответствующие судебные решения в ущерб интересам нашего государства», — утверждают расследователи и добавляют, что личность была установлена после анализа адреса е-почты, с которой поступали письма Рапопорту.
Выяснилось, что телефон (такие цифры были в почте) установлен на Оболони в Киеве и принадлежит некой Портновой Т.В. По адресу, где установлен телефон, зарегистрировано физическое лицо — предприниматель Портнов А.В.
Также расследователи утверждают, что выяснили еще несколько электронных адресов и ников, которыми он может пользоваться — Иван Демидов, Андрей Андреев, Рашидович Казбек, Землихан Оглы.
На сайте «Миротворец» написано, что это — первая часть расследования, позже последует публикация других материалов.
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