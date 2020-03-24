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Строители Крымского моста во главе с Ротенбергом загремели на "Миротворец"
Базы «Миротворца», куда попали данные пассажиров, отправившихся в первый рейс в аннексированный Россией Крым по мосту через Керченский пролив, пополнили и данные людей, причастных к строительству Крымского моста.
Полный список награжденных российским президентом Владимиром Путиным за строительство моста (всего 108 человек) во главе с получившим подряд на его возведение российским бизнесменом Аркадием Ротенбергом опубликован на сайте «Миротворца».
«Главарь страны-агрессора 16 марта 2020 года наградил в захваченном российскими оккупантами Крыму 108 нарушителей госграницы Украины за строительство незаконных сооружений на территории полуострова — так называемого Крымского моста. Центр „Миротворець“ вместе с волонтерами всех этих нарушителей отработал и внес в „Чистилище“ сайта», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в базы «Миротворца» внесли данные главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера — поводом стало его соучастие в попытке представить скандальный план «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», подготовленный неправительственными организациями и группой экспертов, имеющий антиукраинское содержание.
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