Какие страны открыли границы для украинцев: опубликован список

Украина

Из-за ситуации в Украине с заболеваниями коронавирусной инфекцией страны Евросоюза пока что не разрешают украинцам свободно путешествовать по Европе с 1 июля.

На данный момент наши сограждане могут посещать Египет (с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой), Албанию, Хорватию (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья) и Черногорию (при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).

«Каждые две недели в ЕС будут пересматривать список государств, из которых возможно въезжать. И в зависимости от обстоятельств, будут частично или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран», — сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

В то же время, по его словам, иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые направляются на корабль, гражданам, транзитом следующим через ЕС, въезд разрешен.

«Также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решения об открытии границ будет принято Грузией», — добавил Владислав Криклий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за последние сутки, по состоянию на утро среды, 1 июля, в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию у еще 664 пациентов — общее количество заболевших COVID-19 достигло 44 998 человек.

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