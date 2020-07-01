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Политика

В "Слуге народа" недовольны позицией партии по игорному бизнесу: любопытная переписка

12:16 1 июля 2020
Игорный бизнес

В Верховной Раде, которая во втором чтении рассматривает проект закона о легализации в Украине игорного бизнеса, «слугу народа» поймали на интересной переписке во фракционном чате.

Фото публикует издание «Буквы». Один из народных депутатов, который в чате обозначен лишь номером телефона, пишет: «Добрий день, почему мы не отвечаем на эти правки? Хоты бы говорить, что все, что они говорят, неправда! У нас каждый день падает рейтинг. Тех, кто ставит эти правки, показывают по ТВ. А мы?»

На что дается ответ от участника чата Михаила Лабы: «Обливают, а мы утираемся. Надоело».

Напомним, что к проекту закона было подано свыше трех тысяч поправок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вместо Ольги Бельковой, которая недавно отказалась от мандата народного депутата Украины, ряды фракции «Батьківщини» пополнил Сергей Евтушок, ранее уже работавший в парламенте.

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