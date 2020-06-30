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В Раде появился новый нардеп: кто такой Сергей Евтушок
Вместо Ольги Бельковой, которая недавно отказалась от мандата народного депутата Украины, ряды фракции «Батьківщини» пополнил Сергей Евтушок.
Во вторник, 30 июня, народный депутат, которого Центризбирком зарегистрировал 25 июня как избранного на внеочередных парламентских выборах, принес присягу в сессионном зале.
Сергей Евтушок баллотировался в парламент по многомандатному избирательному округу по списку «Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». Он — член партии с 2005 года. Был народным депутатом в парламенте VIII созыва, членом Комитета по транспортным вопросам.
Парламентарий родился в городе Сарны Ровенской области. В 1991—1994 годах учился в Томском высшем военном командном училище связи. В 2007 году закончил Ровенский институт славяноведения, получил диплом специалиста по маркетингу.
В 2008—2011 годах учился в Львовском институте государственного управления Национальной академии госуправления при президенте Украины, получил диплом магистра государственного управления.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Святослав Вакарчук, заявление которого о сложении депутатских полномочий не поддержала Рада, вышел из состава фракции «Голос». До этого музыкант отказался от руководства партией — вместо него была выбрана Кира Рудик.
Фото со странички Сергея Евтушка в соцсетях.112
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