Верховная Рада рассматривает легализацию игорного бизнеса: онлайн-трансляция заседания парламента

Украина

В среду, 1 июля, Верховная Рада Украины, которая в этом году может остаться без каникул, продолжит рассматривать во втором чтении проект закона о легализации в стране игорного бизнеса.

Этот вопрос — проект закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр — внесен первым в повестку дня пленарного заседания.

Также нардепам предложат рассмотреть законопроект (первое чтение) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), а также изменения в Закон «О Высшем антикоррупционном суде».

Есть в повестке дня и проект закона об изменениях в Налоговый кодекс, касающихся налогообложения доходов от организации проведения азартных игр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в проекте закона об игорном бизнесе от «слуг народа» говорится, что заведения игорного бизнеса будут отделены от других общественных пространств. Также будет создана национальная мониторинговая онлайн-система и база игроков.

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