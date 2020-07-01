26.58 / 26.79 29.63 / 30.03
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Слезы хулигана и четыре мяча для легенды: 8 лет назад в Киеве прошел финал ЧЕ-2012 (фото, видео)

14:12 1 июля 2020
Сборная Испании

Ровно восемь лет назад, 1 июля 2012-го, в Киеве прошел финал чемпионата Европы по футболу, который Украины принимала совместно с Польшей.

Грандиозный футбольный праздник, на котором сборная Украины, к сожалению, прекратила свое участие уже после группового этапа, оправдал все надежды и прошел на самом высоком уровне. Об этом после завершения турнира говорили и специалисты, и журналисты, и простые болельщики, которым повезло побывать в украинских и польских городах, принимавших матчи европейского первенства.

Своеобразной вишенкой на торте под названием Евро-2012 стал финальный поединок между Испанией и Италией, прошедший на столичном НСК «Олимпийский». Правда, захватывающей борьбы зрители, заполнившие трибуны главной арены страны, не увидели. «Красная фурия» разгромила соперника, отправив в ворота легендарного Джанлуиджи Буффона четыре безответных мяча, заставив плакать на церемонии награждения одного из главных футбольных хулиганов нападающего Марио Балотелли.

Итальянец Балоттели не сдерживал слез после финала

Отметим, что после триумфа в Киеве сборная Испании на крупных турнирах доходила максимум до 1/8 финала — именно на этой стадии «Красная фурия» прекращала выступления на Евро-2016 во Франции и на ЧМ-2018 в России.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь матчей сборной Украины в элитном дивизионе Лиги наций-2020.

12

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Вишневом сбили женщину с ребенком

Под Киевом водитель на переходе сбил женщину с ребенком: шокирующее видео

Виктор Проскурин

Названа причина смерти Виктора Проскурина

«Как шакалы»: во Львове компания подростков жестоко избила сверстников при свидетелях (видео)

"Как шакалы": во Львове компания подростков жестоко избила сверстника при свидетелях (видео)

Путин голосует за поправки в конституцию

Путин без маски и перчаток проголосовал за свое «обнуление»: как в России меняют конституцию

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер