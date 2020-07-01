Спорт

Слезы хулигана и четыре мяча для легенды: 8 лет назад в Киеве прошел финал ЧЕ-2012 (фото, видео)

Ровно восемь лет назад, 1 июля 2012-го, в Киеве прошел финал чемпионата Европы по футболу, который Украины принимала совместно с Польшей.

Грандиозный футбольный праздник, на котором сборная Украины, к сожалению, прекратила свое участие уже после группового этапа, оправдал все надежды и прошел на самом высоком уровне. Об этом после завершения турнира говорили и специалисты, и журналисты, и простые болельщики, которым повезло побывать в украинских и польских городах, принимавших матчи европейского первенства.

Своеобразной вишенкой на торте под названием Евро-2012 стал финальный поединок между Испанией и Италией, прошедший на столичном НСК «Олимпийский». Правда, захватывающей борьбы зрители, заполнившие трибуны главной арены страны, не увидели. «Красная фурия» разгромила соперника, отправив в ворота легендарного Джанлуиджи Буффона четыре безответных мяча, заставив плакать на церемонии награждения одного из главных футбольных хулиганов нападающего Марио Балотелли.

Итальянец Балоттели не сдерживал слез после финала

Отметим, что после триумфа в Киеве сборная Испании на крупных турнирах доходила максимум до 1/8 финала — именно на этой стадии «Красная фурия» прекращала выступления на Евро-2016 во Франции и на ЧМ-2018 в России.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь матчей сборной Украины в элитном дивизионе Лиги наций-2020.

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