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Слезы хулигана и четыре мяча для легенды: 8 лет назад в Киеве прошел финал ЧЕ-2012 (фото, видео)
Ровно восемь лет назад, 1 июля 2012-го, в Киеве прошел финал чемпионата Европы по футболу, который Украины принимала совместно с Польшей.
Грандиозный футбольный праздник, на котором сборная Украины, к сожалению, прекратила свое участие уже после группового этапа, оправдал все надежды и прошел на самом высоком уровне. Об этом после завершения турнира говорили и специалисты, и журналисты, и простые болельщики, которым повезло побывать в украинских и польских городах, принимавших матчи европейского первенства.
Своеобразной вишенкой на торте под названием Евро-2012 стал финальный поединок между Испанией и Италией, прошедший на столичном НСК «Олимпийский». Правда, захватывающей борьбы зрители, заполнившие трибуны главной арены страны, не увидели. «Красная фурия» разгромила соперника, отправив в ворота легендарного Джанлуиджи Буффона четыре безответных мяча, заставив плакать на церемонии награждения одного из главных футбольных хулиганов нападающего Марио Балотелли.
Отметим, что после триумфа в Киеве сборная Испании на крупных турнирах доходила максимум до 1/8 финала — именно на этой стадии «Красная фурия» прекращала выступления на Евро-2016 во Франции и на ЧМ-2018 в России.
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