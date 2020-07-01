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R+ Medical Network на страже женского здоровья
Гинеколог — один из самых близких друзей каждой женщины. Любые вопросы, связанные с проблемами мочеполовой системы, беременностью, возрастными изменениями, должны решаться квалифицированными специалистами. Сеть медицинских центров R+ Medical Network в Киеве создала мощную гинекологическую службу полного цикла на базе двух подразделений.
В сети R+ данная служба осуществляет свою деятельность по нескольким основным векторам.
Консультативно-диагностическое направление
Независимо от возраста и наличия проблем, любая женщина должна проходить ежегодный профилактический осмотр у гинеколога. Данное требование распространяется на женщин во всем мире, поскольку мониторинг состояния здоровья позволяет выявить патологии на ранних этапах либо же предотвратить их возникновение.
В двух медицинских центрах R+ Medical Network предоставляются следующие услуги:
• консультация гинеколога, подросткового/детского гинеколога;
• консультация гинеколога-эндокринолога;
• ультразвуковая диагностика (УЗИ) органов малого таза;
• кольпоскопия;
• гистероскопия;
• ПАП-тест (для выявления папилломавируса человека) и другие лабораторные исследования, необходимые для диагностики и верификации выявленных патологий.
Отметим, что медицинские центры оснащены современным, высокоточным оборудованием, в частности, аппаратами УЗИ новейших моделей.
Для удобства пациенток и эффективности консультаций наши врачи рекомендуют проходить осмотр и УЗИ органов малого таза в комплексе. Это позволяет врачу получить полную картину и при необходимости начать лечение незамедлительно.
Ваш гинеколог остается рядом до момента полного выздоровления. Пациентки получают квалифицированную поддержку на всех этапах лечения.
Ведение беременности
Гинекологи МЦ R+ находятся рядом с женщиной на протяжении беременности и после нее. Ожидание малыша — счастливый и наиболее ответственный период в жизни женщины. Врач акушер-гинеколог, который берет на учет беременную, разделяет ответственность за здоровье будущей матери и плода на весь срок — до момента родоразрешения.
Именно поэтому, руководствуясь протоколами и рекомендациями Минздрава, разработали пакеты ведения одноплодной и многоплодной беременности. Данные программы наблюдения созданы для качественной оценки состояния беременной и плода. В пакеты, кроме плановых осмотров акушера-гинеколога, включены обязательные скрининговые программы, инструментальная и лабораторная диагностика для женщины и плода согласно срокам беременности.
При нестандартном течении беременности, врачи всегда проводят дополнительные исследования и консультации, работая в коллаборации с другими специалистами и медицинскими учреждениями.
Оперативная гинекология
Приоритетное направление — лапароскопическая гинекология.
В R+ Medical Network работает мощнейшая команда гинекологов-хирургов, в штат которой входят ведущие специалисты Киева.
У нас проводят оперативное лечение патологий шейки матки, кист, доброкачественных новообразований матки и придатков и др.
В медицинских центрах есть возможность пройти полную предоперационную подготовку согласно с рекомендациями врача, а также наблюдаться после лечения на протяжении необходимого времени.
В МЦ R+ организованы современный операционный блок и стационар. Работают квалифицированные анестезиологи, а также установлено оборудование для оказания помощи на наивысшем уровне.
Позаботьтесь о собственном здоровье — доверьте его настоящим профессионалам в R+!
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».