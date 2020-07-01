Июнь 2020 в Киеве побил сразу пять температурных рекордов

Украина

Июнь 2020 в Киеве стал уникальным по количеству температурных рекордов — только за период с 10 по 12 июня было побито сразу пять температурных максимумов, а 8 дней месяца киевляне прожили с максимальной температурой — выше +30,0 °С.

Как сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла +21,7 °С, что на 3,5°С выше климатической нормы, а в рейтинге самых теплых за 140 лет прошедший июнь занял 6 место.

Холоднее всего в столице Украины было 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,5 °С, а самым жарким днем стало 11 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,3 °С.

Напомним, первые дни июля в Украине тоже обещают быть знойными. Об этом «ФАКТАМ» рассказали народные синоптики.



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