Черногория изменила главное условие допуска туристов из Украины

Украина

Черногория изменила условия допуска граждан Украины на свою территорию. В частности, попасть в страну с 30 июня можно также по предъявлению результатов теста на антитела (ранее от туристов требовали только ПЦР-тест).

В сообщении посольства Украины в Черногории в Facebook отмечается, что результаты экспресс-теста на границе не принимают.

ПЦР и ИФА-тесты должны быть сделаны не ранее 72 часов до пересечения границы Черногории. Его нужно будет распечатать, а вот перевод на английский или черногорский не обязателен.

Тест должен быть сделан в любой европейской лаборатории, имеющей аккредитацию ISO 15 189 или ISO/IEC 17 025.

Напомним, ранее стало известно, кого из украинцев не коснутся ограничения на поездки в ЕС во время пандемии.

Фото discovery.zp.ua/



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