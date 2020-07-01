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Из Украины выдворили "Тенго Гальского" — въезд "вору в законе" запрещен на 23 года (фото, видео)

15:08 1 июля 2020
Тенго Гальский

В среду, 1 июля, из Украины выдворили «вора в законе» по кличке «Тенго Гальский», который был задержан осенью прошлого года в Одессе.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, «вору в законе» решением суда запрещен въезд на территорию Украины на 23 года.

В полиции напомнили, что в 2019 году «Тенго Гальский» (или «Тенго Питерский») направлялся в столицу, как он заявил, с «дружеским визитом к старым друзьям».

Однако, по данным оперативников, «вор в законе» ехал в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений.

По решению суда он был помещен в госучреждение «Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине» с последующим принудительным выдворением из страны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2016−17 годах «Тенго Гальского» трижды задерживали украинские правоохранители и принудительно выдворяли из Украины.

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