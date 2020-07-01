Происшествия

Украл и продавал персональные данные миллионов людей: на Буковине задержали юного хакера (фото)

В Черновицкой области сотрудники киберполиции разоблачили 17-летнего парня, который сбывал конфиденциальную информацию известных компаний. Ранее персональные данные украинцев продавали через мессенджер в Telegram.

Правоохранители Буковины установили, что подросток вмешивался в автоматизированные системы международных компаний, занимающихся электронной коммерцией. Используя вирусное программное обеспечение, парень завладел конфиденциальной информацией интернет-пользователей, которую потом продавал на хакерском форуме и через один из мессенджеров.

Во время обыска у нарушителя изъяли компьютерную технику, смартфоны и накопители информации.

Результаты судебной компьютерно-технической экспертизы подтвердили факты несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы и обнаружили более 300 тысяч текстовых файлов которые содержат персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира.

Хакеру сообщили о подозрении. За противоправные действия ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее киберполицейские разоблачили сеть мошенников, обманувших около 1000 человек на сумму более 3,5 миллионов гривен. А в начале июня СБУ сообщила о подозрении соучредителю и работнику детективной фирмы, которые прослушивали и следили за гражданами.

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