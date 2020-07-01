- 16:15 Отдать 95% полномочий: у Лукашенко рассказали о предложении Кремля по созданию Союзного государства
- 16:12 Внедорожник на полной скорости влетел в кафе в Санкт-Петербурге: момент происшествия попал на видео
- 15:56 Дело о рекордной взятке: экс-министру времен Януковича сообщили о подозрении
- 15:48 У Зеленского придумали, как бороться с “прослушкой”: о чем Ермак рассказал The Washington Post
- 15:47 Украл и продавал персональные данные миллионов людей: на Буковине задержали юного хакера
- 15:45 Участник плей-офф Лиги чемпионов второй раз за сезон уволил главного тренера
- 15:22 Кабмин утвердил штрафы за пребывание без масок в общественных местах
- 15:16 Действующий мэр Киева может рассчитывать на поддержку президента, — политолог
- 15:08 Из Украины выдворили "Тенго Гальского" — въезд "вору в законе" запрещен на 23 года
- 14:48 Черногория изменила главное условие допуска туристов из Украины
- 14:24 "Мокрый снег не грозит": синоптик рассказала о погоде 2 июля
- 14:12 Июнь 2020 в Киеве побил сразу пять температурных рекордов
Немецкое качество на страже здоровья: витаминные комплексы и препараты Orthomol.Family
Orthomol. Family, как официальный дистрибьютор немецкого известного производителя витаминных комплексов Orthomol, сотрудничает с создателем ортомолекулярных препаратов далеко не первый год. На сегодняшний день Orthomol. Family готов предложить широчайший ассортимент качественной продукции, а также подробную информацию о каждой позиции — состав препарата, его форму выпуска и особенности приема, а также его влияние на организм человека. Также на сайте Orthomol. Family указаны все контактные данные, по которым вы можете связаться с консультантами и получить ответы на все интересующие вас вопросы.
Офис Orthomol. Family расположен в Киеве, однако доставка продукции осуществляется по всей Украине.
Orthomol. Family: продукция
В целом вся продукция Orthomol предназначена для мужчин и женщин, а также для детей, пожилых людей и подростков. Но в контексте конкретного предназначения она делится на комплексы и препараты для:
● спорта;
● системы пищеварения;
● активности мозга;
● зрения;
● суставов и костей;
● мочеполовой системы;
● сердца и сосудов;
● вегетарианства;
● печени;
● беременности и зачатия;
● сна;
● красоты;
● иммунной системы;
● а также от вирусных инфекций, от простаты, от стресса и при климаксе.
Важно, что все витаминные комплексы и препараты от Orthomol, существенно улучшая состояние организма, помогают как комплексно и с профилактической позиции, так и при конкретных заболеваниях и потребностях.
Orthomol. Family: основные преимущества
Помимо того, что Orthomol. Family предлагает лишь оригинальную и качественную продукцию, несомненно может гордиться и другими преимуществами в виде:
● наличия сертификатов, подтверждающих качество препаратов;
● оригинальности всей продукции;
● профессиональных консультаций по любым вопросам;
● дисконтной программы с накопительными скидками;
● возможности выбрать удобный именно для вас способ оплаты;
● бесплатной доставки по городу Киеву за счет курьера, а также самовывоза в день заказа.
О сертификатах качества подробнее: немецкий производитель Orthomol, предъявляя высокие требования ко всем дистрибьюторам, обязывает их иметь сертификаты, подтверждающие уровень ответственности и компетентности. Orthomol. Family имеет все необходимые соответствующие сертификаты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!