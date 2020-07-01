Немецкое качество на страже здоровья: витаминные комплексы и препараты Orthomol.Family

Пресс-релиз

Orthomol. Family, как официальный дистрибьютор немецкого известного производителя витаминных комплексов Orthomol, сотрудничает с создателем ортомолекулярных препаратов далеко не первый год. На сегодняшний день Orthomol. Family готов предложить широчайший ассортимент качественной продукции, а также подробную информацию о каждой позиции — состав препарата, его форму выпуска и особенности приема, а также его влияние на организм человека. Также на сайте Orthomol. Family указаны все контактные данные, по которым вы можете связаться с консультантами и получить ответы на все интересующие вас вопросы.

Офис Orthomol. Family расположен в Киеве, однако доставка продукции осуществляется по всей Украине.

Orthomol. Family: продукция

В целом вся продукция Orthomol предназначена для мужчин и женщин, а также для детей, пожилых людей и подростков. Но в контексте конкретного предназначения она делится на комплексы и препараты для:

● спорта;

● системы пищеварения;

● активности мозга;

● зрения;

● суставов и костей;

● мочеполовой системы;

● сердца и сосудов;

● вегетарианства;

● печени;

● беременности и зачатия;

● сна;

● красоты;

● иммунной системы;

● а также от вирусных инфекций, от простаты, от стресса и при климаксе.

Важно, что все витаминные комплексы и препараты от Orthomol, существенно улучшая состояние организма, помогают как комплексно и с профилактической позиции, так и при конкретных заболеваниях и потребностях.

Orthomol. Family: основные преимущества

Помимо того, что Orthomol. Family предлагает лишь оригинальную и качественную продукцию, несомненно может гордиться и другими преимуществами в виде:

● наличия сертификатов, подтверждающих качество препаратов;

● оригинальности всей продукции;

● профессиональных консультаций по любым вопросам;

● дисконтной программы с накопительными скидками;

● возможности выбрать удобный именно для вас способ оплаты;

● бесплатной доставки по городу Киеву за счет курьера, а также самовывоза в день заказа.

О сертификатах качества подробнее: немецкий производитель Orthomol, предъявляя высокие требования ко всем дистрибьюторам, обязывает их иметь сертификаты, подтверждающие уровень ответственности и компетентности. Orthomol. Family имеет все необходимые соответствующие сертификаты.





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