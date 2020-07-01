26.61 / 26.82 29.64 / 30.05
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Пресс-релиз

Немецкое качество на страже здоровья: витаминные комплексы и препараты Orthomol.Family

15:51 1 июля 2020
Немецкое качество на страже здоровья: витаминные комплексы и препараты Orthomol.Family (Р)

Orthomol. Family, как официальный дистрибьютор немецкого известного производителя витаминных комплексов Orthomol, сотрудничает с создателем ортомолекулярных препаратов далеко не первый год. На сегодняшний день Orthomol. Family готов предложить широчайший ассортимент качественной продукции, а также подробную информацию о каждой позиции — состав препарата, его форму выпуска и особенности приема, а также его влияние на организм человека. Также на сайте Orthomol. Family указаны все контактные данные, по которым вы можете связаться с консультантами и получить ответы на все интересующие вас вопросы.

Офис Orthomol. Family расположен в Киеве, однако доставка продукции осуществляется по всей Украине.

Orthomol. Family: продукция

В целом вся продукция Orthomol предназначена для мужчин и женщин, а также для детей, пожилых людей и подростков. Но в контексте конкретного предназначения она делится на комплексы и препараты для:

● спорта;
● системы пищеварения;
● активности мозга;
● зрения;
● суставов и костей;
● мочеполовой системы;
● сердца и сосудов;
● вегетарианства;
● печени;
● беременности и зачатия;
● сна;
● красоты;
● иммунной системы;
● а также от вирусных инфекций, от простаты, от стресса и при климаксе.

Важно, что все витаминные комплексы и препараты от Orthomol, существенно улучшая состояние организма, помогают как комплексно и с профилактической позиции, так и при конкретных заболеваниях и потребностях.

Orthomol. Family: основные преимущества

Помимо того, что Orthomol. Family предлагает лишь оригинальную и качественную продукцию, несомненно может гордиться и другими преимуществами в виде:

● наличия сертификатов, подтверждающих качество препаратов;
● оригинальности всей продукции;
● профессиональных консультаций по любым вопросам;
● дисконтной программы с накопительными скидками;
● возможности выбрать удобный именно для вас способ оплаты;
● бесплатной доставки по городу Киеву за счет курьера, а также самовывоза в день заказа.

О сертификатах качества подробнее: немецкий производитель Orthomol, предъявляя высокие требования ко всем дистрибьюторам, обязывает их иметь сертификаты, подтверждающие уровень ответственности и компетентности. Orthomol. Family имеет все необходимые соответствующие сертификаты.


13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

люди в масках

Кабмин утвердил штрафы за пребывание без масок в общественных местах

Сумка с деньгами

Дело о рекордной взятке: экс-министру времен Януковича сообщили о подозрении

машина в витрине ресторана

Внедорожник на полной скорости влетел в кафе в Санкт-Петербурге: момент происшествия попал на видео

Наталья Могилевская

Неожиданно: Наталья Могилевская стала блондинкой (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер