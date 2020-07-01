Украина

У Зеленского придумали, как бороться с “прослушкой”: о чем Ермак рассказал The Washington Post

В понедельник, 30 июня, американская газета The Washington Post опубликовала статью, посвященную ситуации в Украине. Журналисты издания поговорили с людьми из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского. В основном речь шла о скандалах, спровоцированных всплывающими время от времени аудиозаписями разговоров с участием первых лиц нашей страны, сделанными тайно и не предназначавшимися для чужих ушей.

Статья The Washington Post представляется «ФАКТАМ» острой, как никогда актуальной, поэтому мы сразу подготовили полный ее перевод.

«Советник президента Украины назвал это национальным видом спорта: публикацию на протяжении ряда лет пленок с тайно записанными разговорами, которые в итоге смещали президентов, открывали глаза на убийства, продажных судей, а также олигархов, которых приходилось бежать из страны.

Самой свежей такой утечкой стало обнародование сначала в мае, а потом в июне записей разговоров Джо Байдена в бытность его вице-президентом США и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Их публикацию педалировал украинский депутат, связанный с личным адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который в прошлом году специально посещал Украину, чтобы накопать грязь на Байдена.

Команда Байдена заявила, что эти записи ничего не значат, а являются лишь рутиной международной дипломатии. Но утечки еще раз показали, что практически ни один разговор не является безопасным, когда речь идет о безжалостном политическом поле битвы в Украине.

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что администрация планирует принять новый закон, который сделает уголовным преступлением публикацию тайно записанных разговоров официальных лиц.

Эти изменения, сказал он во время сеанса видеосвязи с The Washington Post, крайне необходимы, чтобы положить конец «зловещей практике», и добавил, что нужно для «защиты государственной безопасности».

«Хочу особо подчеркнуть, что мы расцениваем это как прямое нарушение национальной безопасности нашей страны», — сказал он.

«Это не нормально, когда кто-то записывает разговоры главы государства. И не имеет значения. Совершил ли такой противозаконный акт гражданин Украины, исходя из внутренних мотивов, или за этим стоит какая-либо иностранная разведка», — добавил Ермак, комментируя историю с пленками, на которых записаны разговоры Байдена.

Такой шаг может вернуть уверенность иностранным дипломатам, которые встревожены очевидной сложностью обеспечения приватности переговоров на высоком уровне в Украине.

Он также может защитить Зеленского и его команду от вредных утечек или дезинформационных кампаний подобного рода, которые постоянно всплывают на поверхность. Однако подобная мера способна также серьезно встревожить журналистов и активистов, борющихся с коррупцией, если их вынудят отказаться от публикации записей, изобличающих коррупционеров среди чиновников, судей, прокуроров и других.

В прошлом году Зеленский оказался втянут в самый центр огненной бури в Вашингтоне, после того как Трамп попытался надавить на него с целью возобновить расследование в отношении Байдена и его сына, чтобы помочь президенту в его избирательной кампании. Стенограмма этого разговора, состоявшегося 25 июля, позволила запустить процедуру импичмента против Трампа. Палата представителей проголосовала за импичмент, но позже Сенат оправдал президента.

В мае украинский депутат Андрей Деркач обнародовал записи разговоров Байдена и Порошенко, утверждая, что они демонстрируют вмешательство Байдена во внутренние дела Украины. Представитель Байдена Эндрю Бэйтс в мае заявил, что «пленки Деркача ничего не значат, много шума из ничего».

Утечка в настоящее время расследуется украинскими прокурорами.

Советник президента Игорь Новиков, назвавший утечки скандальных пленок «национальным видом спорта», которому следует положить конец, сказал, что Украине приходится теперь исправлять ущерб, нанесенный ее имиджу утечкой записей разговоров Байдена.

«Мне кажется, мы чудом избежали превращения Украины в токсичную страну во время импичмента», — сказал он в интервью The Washington Post. «И вот нас снова активно затягивают во внутреннюю политическую борьбу в США против нашей воли. И мы снова рискуем стать токсичными, а это означает, что с нами никто не захочет иметь дела», — считает Новиков.

«Это очень опасная ситуация. Не могу припомнить подобных прецедентов в мире, чтобы разговоры между действующим президентом другой страны и вице-президентом США были не только тайно записаны, но еще и обнародованы, причем в той манере, как это сделано сейчас. Подобное не входит ни в чьи интересы, в том числе Соединенных Штатов», — добавил Новиков.

Лидеры Украины, которая находится в неудобном положении между Россией и Европой, полагаются на поддержку Вашингтона, особенно с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и стала оказывать всяческое содействие сепаратистам на востоке Украины. Кроме того, Россия постоянно проводит кибератаки и дезинформационные кампании.

Хотя Зеленский планирует действовать быстро с принятием предложенного законопроекта об утечках, его усилия предприняты, возможно, слишком поздно, чтобы спасти Украину от втягивания в предвыборную кампанию в США. Он может не успеть остановить появление новых пленок до ноября.

Деркач заявил, что пленки продемонстрировали коррупцию — Байден потребовал от Порошенко отправить в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, назвав это условием предоставления американских гарантий на получение Украиной кредита. Деркач утверждает, что Байден тем самым защищал своего сына Хантера, который работал в совете директоров украинской газовой компании Burisma.

Но официальные представители всемирных финансовых институтов и Евросоюза тоже добивались отставки Шокина, считая его неэффективным в борьбе с коррупцией.

Сбежавший за границу бизнесмен Александр Онищенко утверждает, что у него еще записи. Еще больше пленок могут возникнуть на поверхности, когда комитеты Сената по вопросам национальной безопасности и работе правительства начнут расследование в отношении Хантера Байдена. Украинские прокуроры не нашли доказательств того, что Байдены действовали противозаконно.

История Украины богата случаями появления тайно записанных пленок, возымевших драматический эффект.

В 2000 году под Киевом было найдено обезглавленное тело Георгия Гонгадзе, журналиста-расследователя, который остро критиковал тогдашнего президента Украины Леонида Кучму. Спустя несколько недель один из бывших телохранителей Кучмы обнародовал записи разговоров, в ходе которых Кучма якобы обсуждал, как заставить Гонгадзе замолчать. Кучма отрицает, что он когда-либо говорил такое и считает, что пленки были подделаны.

Во время прозападных демонстраций в стране в 2014 году в интернете были размещены записи разговоров, которые якобы вели между собой заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд и посол в Киеве Джеффри Пайетт. Они якобы обсуждали, какие назначения в украинском правительстве более предпочтительны для них.

Официальные представители США обвинили российские разведслужбы в этой утечке, но не стали отрицать подлинность записей".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Robyn Dixon, David L. Stern / The Washington Post)

Ранее «ФАКТЫ» публиковали обращение представителей ведущих украинских СМИ к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с законопроектом № 2693, направленным на изменения в работе средств массовой информации.

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