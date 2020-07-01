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Внедорожник на полной скорости влетел в кафе в Санкт-Петербурге: момент происшествия попал на видео

16:12 1 июля 2020
машина в витрине ресторана

В Санкт-Петербурге (Россия) 1 июля произошло необычное ДТП — машина на полном ходу въехала в стеклянную витрину ресторана. Ранее похожее ДТП произошло в Киеве — тогда машина «влетел» в цветочный магазин в центре столицы.

Авария в Санкт-Петербурге случилась днем на Лесном проспекте у метро «Выборгская». Судя по тому, насколько далеко в зал заехал автомобиль, скорость у него была очень большая.

Очевидцы сообщают, что владелец авто и мужчина, который был с ним, с места происшествия сбежали, передает Telegram-канал 112.

Информации о пострадавших в аварии не поступало.

Напомним, в Запорожье бабушка на велосипеде «влетела» в лобовое стекло автомобиля патрульной полиции. А на днях в Киеве нетрезвый мужчина в полуголом виде заехал в один из столичных супермаркетов на коне.

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