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Украина

Стало известно о задержании осужденного за госизмену бывшего депутата крымского парламента

17:43 1 июля 2020
Василий Ганыш

В Украине задержали бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганыша, приговоренного к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

На момент вступления приговора суда в законную силу, осужденный не находился под стражей и был на свободе. Сейчас Василия Ганыша задержали и поместили в Киевский следственный изолятор, сообщает прокуратура АР Крым в своем Telegram-канале.

Известно, что Василий Ганыш 6 марта 2014 года участвовал в заседании Верховной Рады Крыма, на котором приняли незаконное решение о проведении референдума о статусе полуострова, что фактически положило начало аннексии Крыма Россией.
В апреле 2014 года Ганыш вошел в «Государственный Совет Республики Крым» — участвовал в принятии так называемой «Конституции Республики Крым» как части Российской Федерации.

В июле 2014 года участвовал в незаконных выборах в депутаты Феодосийского городского совета «Республики Крым».

Напомним, окончательный приговор в отношении Ганыша суд вынес в конце января 2020 года.

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