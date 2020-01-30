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Украина

Бывшего крымского депутата посадили на 12 лет за госизмену

16:16 30 января 2020 154
Тюрьма
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 30 января, Киевский апелляционный суд поддержал приговор, которым депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганыша приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену. В эти же дни США ввели санкции против оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, что Василий Ганыш 6 марта 2014 года участвовал в заседании Верховной Рады Автономной Республики Крым, на котором приняли незаконное решение о проведении референдума о статусе полуострова, что фактически положило начало для последующей аннексии Российской Федерацией украинского полуострова.

В апреле 2014 года Ганыш вошел в «Государственный Совет Республики Крым» — участвовал в принятии так называемой «Конституции Республики Крым» как части Российской Федерации.

В июле 2014 года участвовал в незаконных выборах в депутаты Феодосийского городского совета «Республики Крым».

Ранее сообщалось, что еще одна страна из-за аннексии Крыма ввела санкции против России.

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