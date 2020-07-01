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На пешеходный мост в Киеве средь бела дня заехала машина: в сети обсуждают видео
В Киеве по пешеходному мосту снова проехала машина. Возможно, водитель хотел повторить «подвиг» водителя микроавтобуса. который пересек мост сквозь толпу гуляющих с детьми.
В этот раз «засветился» Nissan с киевскими номерами.
Видео опубликовал «Киев Оперативный», подписав: «Никого ничего не учит. Ни штрафы, ни „популярность“ в сети».
Комментаторы, которые в прошлый раз были не так нетерпимы к нарушителю, в этот раз предложили установить ощутимый штраф в несколько тысяч долларов и лишение машины. Тогда только, по их мнению, водитель что-то поймет и, может быть, в другой раз будет думать, куда можно заезжать.
Напомним, еще один киевский мост, по которому нельзя ездить машинам, очень привлекает автомобилистов, особенно элитных иномарок. На стеклянном мосту между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» не раз видели «крутые» машины.20
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!