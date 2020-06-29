- 07:33 В Киеве водитель микроавтобуса проехал по пешеходному мосту: в сеть попало видео происшествия
- 07:08 В Украине резко ухудшится погода: синоптики предупредили о грозах и шквалах
- 06:45 Пытаются сохранять связи с согражданами: у Зеленского рассказали, как "работают" над возвращением Крыма
- 05:58 Новый потоп на Закарпатье: за два часа выпала 20-дневная норма дождей
- 05:20 В Японии испытали робота, убивающего коронавирус в помещении
- 04:55 Потеряли ориентировку: в Карпатах искали двух туристов, заблудившихся на Говерле
- 04:20 Улучшились показатели: Буковине разрешили ослабить карантин
- 03:21 Ученые обнаружили у зараженных коронавирусом клеток "зловещие щупальца"
- 02:29 Сотрудники ФСБ применяют пытки против граждан Украины в оккупированном Крыму, — правозащитники
- 02:12 Ученые назвали причину распространенности болезни Альцгеймера среди пожилых женщин
- 01:30 Будут наступать по всем фронтам: названы возможные сценарии вторжения военных РФ в Украину в сентябре
- 00:59 США заявили о поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности
В Киеве водитель микроавтобуса проехал по пешеходному мосту: в сеть попало видео происшествия
В Киеве по пешеходному мосту через толпу людей проехал микроавтобус. Это не первый случай, когда машины появляются в местах, предназначенных для пешеходов.
Фото в Facebook опубликовал «Киев Оперативный».
«Обычные люди по пешеходному мосту ходят пешком, а элитка — ездит на Renault (AA8802TA)», — подпись под роликом.
Комментаторы в сети возмутились водителем, которому не писаны правила. Некоторые считают, что пешеходам нужно проучить его.
Напомним, ранее автомобилистов очень привлекал новый стеклянный мост, соединивший парки «Крещатый» и «Владимирская горка». Там не раз видели элитные иномарки.9
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!