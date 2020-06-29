Происшествия

В Киеве водитель микроавтобуса проехал по пешеходному мосту: в сеть попало видео происшествия

В Киеве по пешеходному мосту через толпу людей проехал микроавтобус. Это не первый случай, когда машины появляются в местах, предназначенных для пешеходов.

Фото в Facebook опубликовал «Киев Оперативный».

«Обычные люди по пешеходному мосту ходят пешком, а элитка — ездит на Renault (AA8802TA)», — подпись под роликом.

Комментаторы в сети возмутились водителем, которому не писаны правила. Некоторые считают, что пешеходам нужно проучить его.

Напомним, ранее автомобилистов очень привлекал новый стеклянный мост, соединивший парки «Крещатый» и «Владимирская горка». Там не раз видели элитные иномарки.

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