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Деньги

Украинцам начали возвращать деньги за пробное ВНО: как быстро их получить

18:36 1 июля 2020
деньги

С 1 июля Министерство образования и науки (МОН) начало возвращать деньги участникам пробного ВНО, уплаченные ранее за участие в тестировании. Всего должны вернуть 52 млн 450 тысяч гривен из фонда борьбы с COVID-19.

В МОН сообщили, что средства возвращают через ПриватБанк именно тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Родители выпускников не смогут получить эти деньги.

Для того, чтобы получить средства через ПриватБанк, нужно иметь в этом финучреждении любую карту, оформленную именно на участника пробного ВНО. Кроме того, должен совпадать телефон, указанный клиентом в ПриватБанке с телефоном, указанным при регистрации на пробное ВНО.

Те участники, у которых есть карточка ПриватБанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств на карту.

Если у выпускника нет карты ПриватБанка, ее можно оформить в любом отделении бесплатно за 15 минут. С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту.

«Если участник / участница уже являются клиентами банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделения. Несовершеннолетние участники пробного ВНО также могут оформить карту ПриватБанка», — сообщили в МОН.

Карту нужно оформить как можно быстрее.

Программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года.

Если при регистрации на пробное ВНО указан телефон одного из родителей или номер телефона участника ВНО изменился, необходимо зайти на сервис определения результатов на сайте УЦОКО и изменить основной номер телефона на тот, что привязан к карте.

Инструкция по возврату средств также размещен на сайте ПриватБанка — с ней можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в этом году в связи пандемией коронавируса участники пробного ВНО прошли его в режиме онлайн. 15 июня состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, 17 июня — по остальным предметам.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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