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Украина

Минфин вернет деньги за пробное ВНО: куда подавать заявление

6:30 16 июня 2020
Пробное ВНО

Министерство финансов, как и было обещано его руководством, разработало механизм возврата средств за Пробное внешнее независимое оценивание, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

«За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме», — говорится в сообщении.

Так, около 52 млн гривен будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования.

Уточняется, что Минфин наработал максимально упрощенный механизм возврата этих средств, согласно которому необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОКО с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.

В ближайшую среду указанный механизм должен быть одобрен на заседании Кабмина и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей, отметили в Минфине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пробное ВНО украинские выпускники смогут пройти в режиме онлайн через личный кабинет, а тем, кому по техническим причинам не удастся это сделать, смогут сдать ВНО в офлайн-режиме.

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