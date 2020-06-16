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Минфин вернет деньги за пробное ВНО: куда подавать заявление
Министерство финансов, как и было обещано его руководством, разработало механизм возврата средств за Пробное внешнее независимое оценивание, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином.
Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.
«За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме», — говорится в сообщении.
Так, около 52 млн гривен будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования.
Уточняется, что Минфин наработал максимально упрощенный механизм возврата этих средств, согласно которому необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОКО с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.
В ближайшую среду указанный механизм должен быть одобрен на заседании Кабмина и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей, отметили в Минфине.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пробное ВНО украинские выпускники смогут пройти в режиме онлайн через личный кабинет, а тем, кому по техническим причинам не удастся это сделать, смогут сдать ВНО в офлайн-режиме.11
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